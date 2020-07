La Fédération algérienne de football (FAF) va recourir à une consultation écrite «dès cette semaine» auprès des clubs et différentes Ligues pour se prononcer sur l’avenir de la saison 2019-2020, suspendue depuis mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé dimanche le membre du Bureau fédéral, Amar Bahloul. «Suite au refus du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) de nous donner l’autorisation d’organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx), nous allons envoyer dès cette semaine des formulaires aux différents clubs professionnels et Ligues, pour se prononcer sur la suite à donner à cette saison», a indiqué à l’APS Bahloul, président de la commission de coordination avec les Ligues. Le Bureau fédéral de la FAF a décidé mercredi dernier de convoquer une AGEx pour se prononcer sur l’avenir des compétitions. L’instance fédérale veut soumettre à l’AG trois propositions dans le cas où cette dernière viendrait à valider l’arrêt définitif de la compétition. La première consiste à décréter une saison blanche, la seconde de figer le classement à la dernière journée jouée pour tous les paliers et consacrer les champions, promus et relégués, et la troisième de désigner les champions et les promus, mais pas les relégués. Mais la tutelle a opposé samedi une fin de non-recevoir, considérant que ce procédé (AGEx) ne figurait pas dans les statuts de l’instance fédérale. «Une fois que nous aurons reçu la position des membres de la FAF par rapport à la reprise ou non des championnats, nous allons notifier les résultats par une commission à sa tête un huissier de justice, avant de les soumettre au Bureau fédéral pour adoption», a-t-il ajouté. Par ailleurs, Bahloul est revenu sur le communiqué du MJS diffusé à travers les réseaux sociaux et la presse, et la correspondance envoyée par la tutelle à l’instance fédérale. «La FAF a reçu un courrier respectueux dans lequel le MJS nous fait savoir que nous ne pouvons pas organiser une AGEx pour des raisons réglementaires. La phrase +C’est une invention réglementaire mais aussi une improvisation (esquive)+ qui figure dans le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux et repris par la presse nationale, est absente de la lettre adressée par la tutelle à la FAF», a-t-il conclu.

