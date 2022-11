Le doyen adjoint de la faculté de pharmacie, Abdelhakim Bouddis a affirmé, samedi à Alger, que le projet «Usine-Ecole» relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, serait présenté prochainement. M. Bouddis qui occupe également le poste de président de la Fédération algérienne de pharmacie, a indiqué, lors de la présentation de ce projet à l’occasion du 1er anniversaire de la faculté de pharmacie que «ce projet consiste en une unité pédagogique et économique pilote qui sera une valeur ajoutée à la formation et l’industrie pharmaceutique qui a prouvé sa présence au niveau national et a contribué à la couverture d’un taux notable des besoins nationaux». Née au sein de la faculté de pharmacie, l’idée de cette nouvelle et unique expérience «Usine-Ecole», devra contribuer au développement de la formation et de la recherche scientifique ainsi que la promotion de l’industrie pharmaceutique, a-t-il précisé ajoutant que le projet sera inclus dans le cadre de la loi de création des établissements à caractère scientifique et technologique. Ce projet portera, après son approbation par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur 12 axes et une annexe à l’université. L’«Usine-Ecole» de la faculté de pharmacie de Ben Aknoune qui s’étend sur 2228 m2 produira au début 5 types de médicaments et sera encadrés par 18 cadres nationaux. Quant au financement de ce projet, il a fait savoir qu’il «est assuré dans le cadre de contrats avec des laboratoires pharmaceutiques, outre des partenaires sociaux et économiques, les contributions des départements ministériels concernés et des universités».

