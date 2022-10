13 factions palestiniennes – dont le Fatah et le Hamas – se réunissent aujourd’hui et demain, sous les auspices de la diplomatie algérienne, pour trouver une issue aux divisions qui les déchirent et affaiblissent leur lutte pour un Etat national indépendant. Un tour de table décisif pour la cause palestinienne et un test pour le Sommet arabe de novembre prochain.

Par Halim Midouni

C’est à l’aune de la question palestinienne et de la disponibilité des différentes factions palestiniennes à se parler et à se réconcilier que sera véritablement mesuré le niveau de succès du prochain sommet de la Ligue arabe à Alger. Les raisons en sont multiples, mais deux d’entre elles, essentielles, peuvent être d’ores et déjà retenues en attendant que de nouvelles indications apparaissent d’ici la tenue de ce grand évènement panarabe, le 1er et 2 novembre prochain.

La première est que ni la crise en Libye, ni celle au Yémen ou au Soudan, pour ne citer que ces pays parmi ceux en proie à de graves difficultés politiques et de sécurité, n’apparaissent comme des dossiers faciles à aborder, tant les intérêts et les rivalités qu’ils mettent en jeu sont complexes, et dépassent même la seule sphère géopolitique du monde dit arabe.

La deuxième raison est que de tous les dossiers prévus à l’ordre du jour du sommet, seule la question palestinienne et l’urgence d’une entente entre les différentes factions palestiniennes pour cesser d’affaiblir leur cause pour un Etat souverain viable semblent jouir d’un consensus quasi général. Y compris chez les Etats membres de la Ligue arabe qui ont normalisé leurs relations avec Israël.

Dans ses réponses aux questions qui lui ont été posées hier, le chef de la diplomatie Ramtane Lamamra (Lire article ci-dessous) a confirmé ce constat, en affirmant que l’initiative de l’Algérie de «rassembler» sur son sol les forces politiques palestiniennes était «soutenue» par les pays membres de la Ligue arabe et qu’elle était «acceptée» par les parties palestiniennes concernées.

En outre, et dès avant l’annonce de la tenue à Alger du sommet de la «Jami’a», l’Algérie a pris la résolution de placer le dossier palestinien au cœur des travaux du sommet, en cherchant à rapprocher les points de vue de l’Autorité palestinienne, du Hamas à Gaza et de ceux des autres groupes politiques et militaires. Le 5 juillet dernier, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a réuni, rappelons-nous, au Centre international des Conférences (CIC) à Alger, le président Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh.

Aujourd’hui, 10 octobre 2022, Alger accueille les travaux du «dialogue national» sur la base d’un document déjà discuté, semble-t-il, en août dernier entre la diplomatie algérienne et les deux poids lourds des factions palestiniennes : le Fatah et le Hamas.

«Remettre en ordre la maison palestinienne»

La délégation du Fatah sera conduite par Azzam al-Ahmad, chargé du dossier de la réconciliation au sein du mouvement. Il sera accompagné par Mohammed al-Madani, Ahmed Helles et Dalal Salama, tous membres d’un comité central. Munther al-Hayek, porte-parole du mouvement dans la bande de Gaza, a déclaré que la délégation ira avec un mandat complet de la direction palestinienne pour mettre fin à la division et unifier les institutions de l’Autorité palestinienne et fournir tout le nécessaire pour le succès de l’Algérie aux efforts de réconciliation.

La délégation du Hamas sera dirigée par Ismail Haniyeh, qui sera accompagné des membres du bureau politique du mouvement Khalil al-Haya, Maher Salah et Hossam Badran. Dans une précédente déclaration aux médias, M. Badran, responsable des relations nationales du Hamas, a déclaré : «La délégation est prête à travailler de toutes ses forces (…) pour le succès des efforts algériens visant à réaliser l’unité nationale» et (…) à «remettre en ordre la maison palestinienne».

Avec les onze autres groupes palestiniens, ils entament un tour de table décisif et un test à l’issue duquel on saura si tous sont prêts à mettre fin aux divisions qui les déchirent depuis des années, mettant gravement en danger l’espoir de tous les Palestiniens à unifier leurs rangs pour un gouvernement suffisamment uni et robuste pour défendre un Etat palestinien indépendant. C’est d’autant plus crucial que c’est la première fois que les factions palestiniennes, après les trois rounds de dialogue organisés séparément depuis le début de l’année, sous la houlette de la diplomatie algérienne, que ces factions vont se retrouver face-à-face pour aplanir les points du contentieux qui les oppose. Parmi ces points, le Fatah insiste pour former d’abord un gouvernement d’union, mais le Hamas veut en revanche aller d’abord à élections générales avant la constitution de cette nouvelle équipe exécutive. Sera-t-il résolu durant ces deux jours du «dialogue national» interpalestinien. Selon des sources diplomatiques algériennes, la réponse à pareille question «peut ne pas être immédiate» et pourrait être réglée «au fur et à mesure» des tractations et des efforts de rapprochement qui se poursuivront. L’essentiel, indique-t-on, est que le Fatah et le Hamas, ainsi que toutes les autres factions, parviennent à un accord déclarant leur engagement à mettre fin à leurs divisions politiques. n