Après moult reports, le procès de l’ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi s’est ouvert hier au tribunal de Sidi M’hamed.

Mme Toumi, en détention provisoire depuis novembre 2019, est poursuivie pour “abus de fonction, dilapidation de deniers publics et octroi d’indus avantages”.

Face aux magistrats, l’ancienne ministre de la Culture s’est défendue de toutes les accusations retenues contre elle.

D’emblée, l’ancienne ministre a affirmé qu’être ministre était une fonction politique et que la gestion financière ne lui incombait nullement. “Le poste de ministre est un poste politique et non celui de gestionnaire”, a-t-elle expliqué aux magistrats.

Elle rappelle qu’elle avait contesté les rapports d’expertises qui ont tous conclu que les différentes manifestations “ont dégagé du solde versé au trésor public”, précisait-elle.

Elle a, aussi, souligné que ces expertises ne sont pas aller jusqu’à “reconnaitre qu’il n’y avait pas dilapidation”. Ce qui constitue une contradiction avec les résultats de leurs expertises.

Khalida Toumi a aussi indiqué que l’enquête a révélé qu’il ya jamais eu ni de malversations ni de “favoritisme” au profit de ses proches et que les seules fois où elle avait eu à intervenir “était pour débloquer des situations”.

Elle ajoutera, en ce sens, que toutes les factures payées l’étaient pour “des travaux réalisées effectivement”.

Khalida Toumi a donné les détails sur les manifestations organisées notamment Alger, capitale de la culture arabe, Tlemcen capitale de la culture islamique et le festival panafricain.

Elle rappellera que ces évènements, qui ont enregistré des participations records jamais enregistré ailleurs, dans un autre pays africain, étaient organisés par des commissions multisectorielles notamment des représentants de la défense et de l’Intérieur et étaient chapeautées par le premier ministère.

Khalida Toumi affirme avoir toujours «agi dans le cadre les lois de le République, et ce, en préservant l’argent public ». Elle a rappelé, à ce sujet, que jamais un rapport de l’IGF n’a mentionné un délit pénal. Elle a aussi attiré l’attention sur la nature des réalisations qui sont beaucoup plus artistiques et diplomatiques que administratives et lucratives.

Khalida se défendra enfin de la moindre relation avec ce qu’on a appelé la “Issaba”. Elle rappellera avoir signé, en 2015, avec 18 personnalités interpellant feu Bouteflika sur la gestion du pays et lui demandant audience. Elle rappellera, dans ce sillage, “la violente réaction du pouvoir en place à l’époque” et les “représailles contre certains signataires en instrumentalisant la presse à l’époque”.

Elle en a déduit que toutes les accusations retenues contre elle étaient “d’ordre politique” et n’avait aucun rapport avec “sa gestion du secteur”.

Elle a rappelé également ses 28 mois de détention préventive sous l’ordre de l”ancien pouvoir” avant de conclure qu’elle était une “détenue d’opinion” et a demandé au tribunal de lever toutes les charges retenues contre elle et la “réhabiliter”.