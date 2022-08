Les principales Bourses européennes, à l’exception de Londres, ont clôturé en territoire négatif vendredi, dans un marché prudent face aux inquiétudes liées à l’inflation et la croissance économique mondiale. A Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,94% à 6.495,83 points, à Francfort, le Dax s’est replié de 1,12%, tandis qu’à Londres, le Footsie a grappillé 0,11%. L’indice EuroStoxx 50 a cédé 1,25%, le FTSEurofirst 300 a abandonné 0,7% et le Stoxx 600 a lâché 0,77%. Aux valeurs, les secteurs de la santé (+0,79%) et de l’alimentation et des boissons (+0,38%) ont échappé à la tendance baissière, tandis que les secteurs du tourisme (-3,03%) et de l’automobile (-2,8%) ont accusé les plus importants replis. Sur le plan individuel, Renault a reculé de 3,07% et Stellantis 2,94%, tandis que Sodexo a perdu 1,29%, pénalisée par l’abaissement de la recommandation de Jefferies à «conserver» sur la valeur. A la hausse, Just Eat Takeaway s’est envolé de 25,75% après l’annonce de la cession de sa participation dans iFood à Prosus (-1,32%).

