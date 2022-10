L’accélération du programme de réduction du torchage du gaz, la réduction de l’autoconsommation des complexes de liquéfaction de gaz et l’optimisation de la production des installations industrielles de Sonatrach et Sonelgaz, ainsi que l’application d’une politique de rationalisation de la consommation d’énergie pourraient contribuer à infléchir la tendance.

Par Khaled Remouche

C’est à une véritable course contre la montre qu’est soumise Sonatrach en matière de production et d’exportation de gaz. En effet, devant assurer à l’Italie 25 milliards de mètres cubes de gaz, en 2022, contre 14 milliards de mètres cubes, en 2020, et 31 milliards de mètres cubes en 2023-2024, et face à une forte croissance de la demande domestique en gaz à un rythme de 5%, Sonatrach met le cap sur l’augmentation de la production de gaz.

La signature d’un accord EPC (Engineering Procurement and Construction) jeudi dernier avec l’entreprise italienne Tecnimont portant sur le développement du gisement de Rhourde El Baguel pourra procurer, dans trois ans, 3 milliards de mètres cubes/an de gaz dans ce sillage. Un second accord EPC portant sur le développement du gisement de TFT en partenariat avec Total – réalisation d’une unité de compression, raccordement de 24 puits et rénovation des installations actuelles – permettra le maintien de la production du champ à 4 milliards de mètres cubes/an à moyen terme. L’achèvement à moyen terme de toutes les phases de développement des champs de Tinhert au Sud-Est permettra, lui, une production de 9 milliards de mètres cubes/an de gaz. A cela, s’ajoutera à moyen terme la production des champs du Sud-Ouest tels que Tikidelt. A court terme, il est prévu, en 2023, la mise en service du champ d’Isarène avec un volume de production de 3 milliards de mètres cubes/an et les champs du Sud-Ouest Hassi Ba Hammou avec le même volume qui sont à un stade des travaux très avancés. A cela se conjugue l’exploitation gaz des gisements développés par Sonatrach et l’ENI, Zemlet El Arbi, Ourhoud II et Sif Fatima.

Rachid Zerdani, responsable de la stratégie à Sonatrach, a récemment évoqué la mise en service à moyen terme de l’Ahnet, du gisement de Bourahat au Sud-Est. Les accords conclus entrent dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui permet à Sonatrach de signer des accords sans passer par Alnaft, mais avec son autorisation en dernier ressort. Les accords conclus avec l’ENI l’ont été dans ce cadre. Tout comme ceux portant sur le développement des champs de pétrole de HBNS et d’El Merk qui prévoient des investissements dans l’extraction, le traitement du gaz associé contenu dans ces gisements qui seront destinés à l’exportation. Toute cette course contre la montre est engagée car la demande domestique risque de consommer 10 à 15 milliards de mètres cubes/an de notre capacité d’exportation dans trois à cinq ans. La mise en service des gisements dans les délais est donc destinée non seulement à couvrir cette demande supplémentaire, mais également à augmenter nos exportations dans une situation de forte demande à l’international. Dans un scénario inverse, nos volumes d’exportation de gaz seront en baisse avec une menace sérieuse sur les revenus en devises de l’Algérie.

Alnaft a également un rôle à jouer dans le développement de notre capacité de production et d’exportation de gaz. Elle s’apprête à lancer un nouvel appel d’offres en matière d’exploration et de développement de gisements probablement en 2023, après la phase actuelle de pré-qualification des compagnies étrangères intéressées par le domaine minier algérien.

Cet appel d’offres intervient après une série d’échecs. Il est favorisé par un cadre réglementaire plus attractif, une fiscalité basse afin d’attirer les compagnies étrangères. Mais la question est de savoir si les périmètres objets de l’appel seront attractifs. L’une des raisons des échecs des appels d’offres a été sans conteste la faible attractivité des périmètres proposés.

Ces pressions pourraient diminuer à moyen terme si le programme de réduction du torchage du gaz s’accélère, si l’auto consommation de gaz dans les complexes de liquéfaction se réduit et que s’optimisent les installations industrielles de Sonatrach et de Sonelgaz. Et si nous appliquons un mode de consommation énergétique plus rationnel avec l’introduction de solutions à la forte demande, en été, en électricité due à la climatisation, l’utilisation d’appareils électroménagers moins énergivores, l’isolation thermique du patrimoine immobilier et l’utilisation de process moins énergivores dans l’industrie tout comme l’accélération du programme de développement des énergies renouvelables.

Ce programme requiert un suivi des plus hautes autorités du pays car l’enjeu est le maintien de nos capacités d’exportation d’hydrocarbures, voire leur augmentation. A une échéance plus lointaine, voire en cas d’urgence à une échéance plus rapprochée, se posera la question de l’exploitation ou non de nos ressources hydrocarbures non conventionnelles. n