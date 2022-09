L’Union européenne tente inlassablement de trouver les mécanismes de nature à faire baisser sa facture énergétique qui, en plus d’être à la source directe d’une inflation galopante, devient un véritable boulet pour la trésorerie des Etats ainsi que pour son économie.

Par Hakim Ould Mohamed

Preuve en est que l’UE a annoncé, hier, son intention de lever plus de 140 milliards de dollars auprès des entreprises énergétiques pour aider à protéger les ménages et les entreprises des conséquences de la flambée des prix du gaz. Les économies européennes sont au bord de la récession. Les prix européens du gaz et de l’électricité ont atteint des records historiques cette année en raison du conflit ukrainien et de la forte dépendance de l’Europe du gaz russe. Ces prix élevés de l’énergie constituent le principal moteur de l’inflation dans la zone euro. Face à cette situation, les gouvernements européens ont réagi avec des mesures allant du plafonnement des prix à la consommation de l’électricité et du gaz à l’offre de crédit et de garanties aux fournisseurs d’électricité menacés de faillite. Hier, dans un discours au Parlement européen sur l’état de l’Union, Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne, a rappelé que « les États membres de l’UE ont déjà investi des milliards d’euros pour aider les ménages vulnérables. Mais nous savons que cela ne suffira pas ». Le chemin vers la sortie de crise semble ainsi long et coûteux pour l’Union européenne qui a annoncé, à nouveau, par la voix de la présidente de sa Commission, vouloir lever plus de 140 milliards supplémentaires pour faire face aux effets pervers de son différend avec la Russie, son premier fournisseur en gaz. La Commission européenne a suggéré, hier, de plafonner les revenus des producteurs d’électricité qui ont profité de la hausse des prix mais qui ne dépendent pas du gaz. La Commission européenne a proposé également des mesures visant à contraindre les majors pétrolières et gazières à partager les bénéfices exceptionnels tirés de la vente d’énergie. A travers ces mesures, qui sont encore sur la table des négociations, l’Union européenne espère pouvoir lever les 140 milliards de dollars pour pouvoir aider ses ménages et ses entreprises malmenés par l’inflation et les prix records du gaz et de l’électricité. Cependant, le plan de l’UE n’incluait pas l’idée de plafonner les prix du gaz russe, après que la Russie a averti qu’elle pourrait couper tous les approvisionnements en pétrole et en gaz si cette mesure était introduite. La présidente de la Commission européenne a déclaré qu’elle examinait toujours le projet de plafonnement des prix du gaz russe et discutait également de l’idée de plafonds plus larges des prix du gaz.



Ursula Von Der Leyen : l’Algérie, un fournisseur fiable

Ce projet de plafonnement des prix du gaz russe divise les États membres et n’était pas inclus dans les propositions de la Commission présentées, hier, aux parlementaires européens. Le prix de référence du gaz en Europe est passé à environ 208 euros par mégawatheure (MWh). Bien qu’il soit inférieur au record d’août, qui était de 343 euros par mégawatheure, il demeure en hausse de plus de 200% par rapport à il y a un an. Les perspectives hivernales restent incertaines même si l’Europe annonce pouvoir remplir ses installations de stockage à hauteur de 80% d’ici novembre. Les longs mois de querelles géopolitiques autour de l’Ukraine ont fragilisé l’Europe. En plus de l’inflation et des milliards injectés dans le soutien aux ménages et aux entreprises, l’UE n’entrevoit pas encore le bout du tunnel, puisque de nouvelles sommes pour le moins astronomiques sont nécessaires pour éviter les faillites en cascade des entreprises et une grogne sociale grandissante. Le groupe allemand de services publics VKU avait mis en garde contre d’éventuelles insolvabilités. Tout comme l’importateur de gaz Uniper qui, après plusieurs aides de l’Etat, s’ouvre à l’actionnariat public pour éviter la faillite. Plusieurs services publics de l’UE et de Grande-Bretagne se sont déjà effondrés car incapables de répercuter pleinement l’impact de la hausse des prix du gaz sur les consommateurs. Pendant ce temps, les risques de pénuries ne sont pas exclus pour cet hiver. Pour tenter d’éloigner le spectre de la crise énergétique pendant l’hiver, l’Union européenne tente de diversifier son approvisionnement. Il s’agit aussi de réduire sa dépendance de la Russie en gaz. Ce pourquoi, l’UE s’est orientée vers de nouveaux fournisseurs, dont les Etats-Unis, la Norvège, l’Algérie et autres producteurs. La présidence de la Commission européen Ursula Von Der Leyen a qualifié, hier, ces pays de « fournisseurs fiables ». Plusieurs hauts responsables européens ont séjourné, à Alger, ces derniers mois, afin de tenter de construire de nouvelles passerelles énergétiques. Le président italien, Sergio Mattarella, et son Premier ministre, Mario Draghi, sont passés par là. Tout comme le président français, Emmanuel Macron et le président du Conseil européen, Charles Michel. La première ministre française, Elisabeth Borne devrait visiter Alger en octobre, tandis que la commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson, séjournera également, à son tour, à Alger, dans les semaines à venir pour tenter, selon elle, de « relancer le dialogue avec l’Algérie sur l’approvisionnement de l’Europe en gaz ». L’Algérie revient ainsi au centre de l’échiquier gazier européen, alors que l’UE fait face au risque d’une grave crise énergétique qui entrainement forcément une crise économique majeure.