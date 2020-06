Alors que le transport aérien mondial, fortement frappé par la pandémie et ses conséquences, entame un lent et prudent retour, qu’en est-il de la compagnie nationale Air Algérie qui, à l’instar des autres compagnies du monde, ne sera pas indemne d’une crise qui touche le secteur de plein fouet. Ainsi, selon des chiffres d’organismes internationaux, Air Algérie a enregistré des pertes importantes en raison de la suspension du trafic aérien, conséquence inévitable de la pandémie inédite de coronavirus.

Selon des chiffres prévisionnels de l’IATA, l’organisme qui agence le transport aérien international, la compagnie Air Algérie aurait perdu durant la crise pandémique 8 millions de passagers, ce qui a entraîné une perte de revenus de 800 millions de dollars, et ainsi la perte de 169 800 emplois et un manque à gagner de 3,1 milliards de dollars pour l’économie algérienne. Ces chiffres prévisionnels sont difficilement vérifiables, mais n’en signifient pas moins les difficultés auxquelles sera confrontée la compagnie nationale. Cette dernière avait récemment annoncé une reprise des vols commerciaux domestiques, à compter du 14 juin, et les vols internationaux à compter du 26 juin, après évidemment décision des hautes autorités du pays. La compagnie annonce envisager une reprise progressive avec seulement 30 % de la capacité de remplissage de ses appareils. C’est que la situation s’annonce difficile. L’Association africaine des compagnies aériennes (AFRAA) évalue, elle, les pertes d’Air Algérie, durant la période de la mi-avril à la mi-mai, à 900 millions de sièges disponibles par kilomètre. Selon le rapport de l’AFRAA, les compagnies aériennes africaines ont perdu 8,1 milliards USD à la suite de la pandémie de la Covid-19 ayant induit l’arrêt du transport aérien.

Un impact financier difficile

L’association africaine estime que la reprise des vols « devrait commencer à partir du troisième trimestre de l’année en cours ». L’impact financier s’annonce difficile pour cette année 2020. « Si près de 6,7 milliards étaient enregistrés comme recettes en 2019, seulement 1,7 milliard de recettes sont attendues du transport de passagers en 2020, soit une baisse de 5 milliards », prévoit le rapport. L’association prévoit une reprise progressive de l’activité sur la seconde moitié de 2020. Il s’agit d’environ 40% du trafic réalisé au troisième trimestre 2019 qui devrait être assuré durant la même période. Avec pour conséquences des centaines d’avions retirés du service et des salariés licenciés par dizaines de milliers. Face à cette sombre perspective, les compagnies aériennes ont eu recours à des aides et des prêts massifs des Etats pour résister. Mais la lente reprise annoncée du trafic aérien risque de compliquer leurs affaires. En avril, au pic de l’épidémie, le trafic mondial a « touché le fond », en baisse de 94% par rapport à l’an passé, selon l’IATA, qui prévoit une chute de plus de moitié des recettes sur l’année. Air France a ainsi obtenu 7 milliards d’euros de prêts, Lufthansa 9 milliards dont 3 milliards de prêts, les compagnies américaines 50 milliards de dollars d’aide, dont 25 milliards de prêts. Certaines ont déjà sombré, comme les deux plus grandes compagnies aériennes d’Amérique latine Latam et Avianca, Virgin Australia, South African Airways ou encore Thai Airways. Pour les spécialistes, « le prochain défi sera d’empêcher les compagnies aériennes de couler sous le fardeau de l’endettement ». Avec une reprise très progressive du trafic, les revenus vont être limités. Les compagnies américaines, comme les chinoises, peuvent s’appuyer sur un imposant marché domestique. Mais ce sont les compagnies très dépendantes du long-courrier, comme les compagnies du Golfe, qui devraient encore souffrir. Le retour du trafic au niveau de 2019 n’est pas attendu avant 2023, s’accorde-t-on à annoncer dans le secteur. Emirates, qui a prospéré avec son hub de Dubaï entre l’Europe et l’Asie, a une vision sombre de l’avenir. n