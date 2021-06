Les personnes désirant se faire vacciner contre la Covid-19 sont invitées à se présenter dans les structures de santé ou les espaces de proximité aménagés à cet effet, indique mardi un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. «Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, le ministère de la Santé a mis en place des espaces de vaccination de proximité pour faciliter la vaccination des citoyens. A cet effet, nous invitons toutes les personnes désirant se vacciner à se présenter au niveau des structures de santé ou des espaces aménagés pour recevoir leur vaccin», précise la même source. «L’objectif de cette campagne est de garantir à tous les citoyens un vaccin de qualité et d’assurer un accès opportun et équitable à tous. Pour un meilleur suivi de votre vaccination, vous êtes priés de vous munir d’une pièce d’identité», souligné le communiqué du ministère, rappelant que «même vaccinés, il est nécessaire de maintenir les mesures barrières, à savoir le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque». Pour rappel, le ministère de la Santé avait lancé, début juin en cours, l’opération d’affectation d’espaces supplémentaires de proximité pour élargir la campagne de vaccination contre la Covid-19 en dehors des structures de santé au profit de tous les citoyens. Lancée au niveau de la place El Kettani à Bab El Oued (Alger), l’opération a été généralisée à travers les autres communes de la capitale et les autres wilayas du pays dans l’objectif de faciliter la vaccination. A cet effet, des orientations ont été données par le ministère de tutelle à tous les directeurs de la Santé à travers les wilayas du pays à l’effet de renforcer la campagne de vaccination, notamment l’intensification des activités de communication et de sensibilisation visant à promouvoir l’opération de vaccination, et le renforcement des points de vaccination en mobilisant d’autres sites de vaccination supplémentaires en dehors des structures de santé.(APS)

