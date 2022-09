A l’issue du forum économique de Vladivostok, mercredi 6 septembre 2022, le chef de l’état russe Vladimir Poutine a dénoncé les sanctions économiques occidentales contre son pays. Il a plaidé pour une coopération accrue des pays d’Asie-Pacifique qui ont pour vocation de devenir, selon l’analyse de ses déclarations, le futur centre du monde face à un Occident en déclin. Le chef de Kremlin parie sur un rapprochement stratégique avec Pékin. Il devrait rencontrer prochainement son homologue chinois.

Synthèse Halim Midouni

Les présidents russe et chinois Vladimir Poutine et Xi Jinping prévoient de se rencontrer la semaine prochaine à Samarcande en Ouzbékistan en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai qui aura lieu les 15 et 16 septembre prochains.

«Dans moins de 10 jours, une nouvelle rencontre de nos dirigeants aura lieu au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai » (OCS), a déclaré l’ambassadeur russe en Chine, Andreï Denissov. Le diplomate a ajouté que les deux présidents «ont beaucoup de choses à se dire, tant sur les questions bilatérales que sur les problèmes internationaux ». «Ce sommet promet d’être intéressant, car ce sera le premier vrai (en présentiel, NDLR) sommet depuis la pandémie », a-t-il relevé dans des propos transmis à l’agence de presse AFP. Le déplacement de Xi Jinping est annoncé à quelques semaines du 20e Congrès du Parti communiste chinois (PCC), un événement politique majeur organisé tous les cinq ans à Pékin et qui s’ouvrira cette année le 16 octobre prochain. Le président chinois dont les services n’avaient pas confirmé la rencontre hier n’est plus sorti de son pays depuis une visite d’Etat en Birmanie en janvier 2020, au tout début de la pandémie de Covid-19. Il avait eu un entretien début février à Pékin, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver, trois semaines avant le début de l’offensive russe en Ukraine le 24 février 2022. Moscou et Pékin avaient alors signé une déclaration commune appelant à une « nouvelle ère » dans les relations internationales. Le texte plaidait également pour la fin de l’hégémonie américaine et dénonçait l’impact des alliances militaires occidentales, l’Otan et l’Aukus (Australie, Royaume-Uni et Etats-Unis). Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine a affiché son soutien à la Russie, frappée par les sanctions occidentales. En quête de soutien, de débouchés et de fournisseurs, Moscou dit de son côté se tourner vers l’Asie. Mercredi, 6 septembre 2022, Vladimir Poutine a ainsi salué le « rôle croissant » de la région Asie-Pacifique dans les affaires du monde face à un Occident en déclin. Le président russe s’exprimait lors d’un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient russe), auquel participaient plusieurs hauts responsables asiatiques dont le troisième plus haut dirigeant chinois, Li Zhanshu, le plus haut responsable chinois à se rendre en Russie depuis le 24 février 2022.



« Impossible d’isoler la Russie »

Les commentateurs du forum de Vladivostok, qui avait été précédé de manœuvres militaires auxquelles ont participé la Chine, l’Inde, la Syrie et d’autres pays, ont retenu la petite phrase du président russe. « Peu importe combien certains voudraient isoler la Russie, il est impossible de le faire », avait déclaré M. Poutine au sujet des sanctions engagées contre son pays par les puissances occidentales. Devant de nombreux responsables économiques et politiques asiatiques présents au forum, le chef du Kremlin a salué dans un long discours « le rôle croissant » de la région Asie-Pacifique dans les affaires du monde, à l’opposé d’un Occident qu’il a dépeint comme sur le déclin, miné notamment par l’« inflation ». « Des changements irréversibles se sont produits dans tout le système des relations internationales », a-t-il relevé. Présentant la Russie comme faisant partie d’un front commun avec les pays d’Asie face à l’Occident, M. Poutine a estimé que les sanctions visant Moscou étaient une menace pour l’économie mondiale. La pandémie « a été remplacée par de nouveaux défis d’ordre global, qui menacent le monde entier. Je veux parler de la fièvre de sanctions de l’Occident », a-t-il lancé. Le président russe a dénoncé « le refus obstiné des élites occidentales de voir les faits » et « la domination insaisissable des Etats-Unis » dans la mise en place de lourdes sanctions contre la Russie. Face à « l’agression technologique, financière et économique de l’Occident », le président russe a dit se réjouir de « l’éloignement petit à petit » de l’économie russe du dollar, de l’euro et de la livre sterling, « des devises pas fiables », vers notamment le yuan chinois. Mardi, le géant gazier russe Gazprom, entreprise d’Etat, avait annoncé que la Chine payerait dorénavant ses contrats en roubles et en yuans, au lieu du dollar. « La majorité absolue des Etats d’Asie-Pacifique n’accepte pas la logique destructrice des sanctions », s’est encore satisfait M. Poutine.

« Un partenariat créatif ouvrira de nouvelles opportunités gigantesques pour nos peuples », a-t-il affirmé dans son discours. n