Synthèse de Bouzid Chalabi

Le ministre du Commerce et de la promotion des exportations somme les directeurs du commerce régionaux et de wilayas de se rapprocher des producteurs d’huile de table afin de les inciter à produire plus pour tout au moins satisfaire la demande du marché en la matière . Ces instructions, selon un communiqué du ministère du commerce, ont été données lors d’une réunion de coordination tenue dimanche en visioconférence avec les directeurs du commerce régionaux et de wilayas, lors de laquelle il a été question des mécanismes de régulation du marché en ce qui concerne certains produits de base telle l’huile de table.

A ce titre Rezig a donné «des instructions fermes portant sur la nécessité de coordonner avec les producteurs afin d’augmenter les quantités de production et de satisfaire la demande sur ce produit», appelant à «l’intensification des sorties sur le terrain avec les services de Sûreté en vue de contrôler les dépôts et les magasins, notamment ceux non déclarés».

On lit également que le premier responsable du secteur a par la même précisé que «les perturbations enregistrées dans certaines régions du pays sont dues essentiellement à la spéculation, d’autant que les quantités de production sont fixées et suffisantes pour satisfaire les besoins du marché local».

A propos des rumeurs circulant autour de la hausse du prix réglementé du pain subventionné le ministre a souligné que «toutes les mesures nécessaires ont été prises à l’effet de mettre fin aux rumeurs»conclut le communiqué.

