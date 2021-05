L’inspecteur général du ministère de l’Education nationale (MEN), Mustapha Benzemrane, a annoncé, hier à Adrar, la prise d’une série de mesures pratiques, «urgentes» et «rassurantes» pour terminer la saison scolaire et tenir les examens nationaux officiels dans leurs délais dans la wilaya frontalière de Bordj-Badji-Mokhtar. S’exprimant lors d’une conférence de presse au siège de la wilaya, M.Benzemrane a exprimé l’entière solidarité avec les enseignantes victimes d’une «agression sauvage et lâche», soulignant «la ferme condamnation du ministère de tutelle de cette agression odieuse ciblant des enseignantes qui accomplissaient une mission honorable de formation des générations». L’inspecteur général du MEN a assuré, en outre, du «soutien à la famille du secteur de l’éducation dans cette wilaya pour ce qu’ont dû subir ces enseignantes». Et d’ajouter que sa présence aujourd’hui dans cette wilaya permettra d’ouvrir un dialogue sérieux avec les syndicats locaux, à l’instar de celui qui se déroule à Alger au niveau du ministère avec les syndicats nationaux sur l’examen et l’enrichissement du statut particulier. La démarche intervient «en application des orientations du Président de la République Abdelmadjid Tebboune appelant à ouvrir un dialogue constructif avec les partenaires sociaux», a-t-il souligné, avant d’ajouter que «les autorités locales seront attentives à toutes les revendications objectives, dont les résultats seront dévoilés au terme du dialogue et des concertations».

Les instances de tutelle sont persuadées que la corporation de l’Education «œuvrera en toute responsabilité à l’achèvement de l’année scolaire dans la sérénité», en vue d’organiser les compositions cycliques et les examens nationaux, «en toute quiétude et sous une haute protection sécuritaire», a poursuivi M. Benzemrane. Un rappel a été fait aussi de la décision ministérielle (MEN) relative aux thèmes des examens nationaux qui se feront uniquement dans les matières enseignées durant l’année scolaire. Le représentant du MEN a salué, par ailleurs, les efforts déployés par les autorités locales pour assurer la réussite des prochaines échéances scolaires, dans l’intérêt de l’école, de ses priorités et de son importance, sans oublier la situation des enseignants qui en constituent l’épine dorsale. Les syndicats du secteur de l’Education et de nombreux enseignants et travailleurs du secteur avaient organisé auparavant un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya, en solidarité avec les enseignantes agressées et pour appeler à remédier aux problèmes des enseignants et à satisfaire leurs revendications socioprofessionnelles. (APS)

