Riyad Mahrez aurait pu renverser complètement la demi-finale en FA Cup entre Manchester City et Liverpool jouée hier à Wembley. L’Algérien a été incorporé à sept minutes de la fin et a sacrément stimulé l’attaque mancunienne. Mais cela n’a pas suffi.

Pep Guardiola a décidé de mettre le Fennec sur le banc pour la 3e fois en 5 matchs depuis son retour de sélection. Sans le gaucher, les Citizens ont pris le bouillon en première période en concédant 3 buts. Après la pause, ils ont tenté de revenir. Grealish a réduit la marque à la 47e minute.



Deux titres à aller chercher

Cela n’a pas pour autant perturbé les Reds qui ont tenu bon. Ce n’est qu’à la 83e minute que Mahrez a foulé la pelouse à la place de Gabriel Jesus. Dès son incorporation, le capitaine de l’équipe nationale a essayé d’apporter le plus. Dans le temps additionnel, il a déboulé sur le côté droit puis frappé. Sa tentative a été sortie par Alisson.

Néanmoins, Bernardo Silva était à l’affût pour scorer. C’était une demi-passe décisive du Dz. Elle a rendu la fin de match haletante mais les camarades de Mohamed Salah avaient déjà une bonne marge pour rallier la 15e finale de FA Cup de l’histoire du club. Quant aux «Skyblues», ils doivent se concentrer sur la course au titre en Premier League et la campagne en Ligue des Champions UEFA.

