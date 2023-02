Le centre d’enfouissement technique (CET) d’El Biar (Hamla 2), banlieue sud de la ville de Batna, a abrité samedi, l’entrée en phase d’exploitation du projet d’extraction du biogaz à partir des déchets, une expérience modèle en Algérie, qui sera généralisée par l’incinération des ordures ménagères. Les explications présentées sur place au wali de Batna, Mohamed Benmalek qui a assisté au lancement du projet, concrétisé dans le cadre d’une convention entre l’université de Batna-1 et l’entreprise publique de wilaya de gestion des centres d’enfouissement technique, le procédé consiste à extraire le biogaz des déchets organiques, pour l’utiliser comme énergie des équipements du CET. Le Dr Belkacem Aouane, du département de physique de la faculté des sciences de la matière, et responsable du laboratoire de physique énergétique appliquée, trois puits d’une profondeur de 4 mètres chacun, ont été creusés dans le centre d’enfouissement technique, ils ont permis d’extraire 35 kilowatts d’énergie. Selon le même responsable, 5 autres puits de 20 mètres de profondeur chacun seront creusés, ce qui permettre d’extraire 500 kilowatts d’énergie qui sera utilisé pour l’incinération des déchets spéciaux (déchets des hôpitaux), en remplacement de l’utilisation du fuel. Ce spécialiste souligne que l’importance du projet est d’ordre économique, en plus de la protection de l’environnement qu’offre ce procédé modèle, susceptible d’être généralisé dans toutes les wilayas du pays, a-t-il expliqué. Le même expert indique également que le biogaz peut être utilisé pour produire de l’électricité, de carburant pour les véhicules, grâce aux ressources importantes que constituent les déchets polluants. Le wali de Batna a assuré les responsables du projet de lui apporter l’aide et l’accompagnement des autorités locales, en vue de sa généralisation, rappelant que ce projet a été lancé en 2012, puis relancé en 2020. n

