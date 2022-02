Par Sihem Bounabi

Avec la poursuite de la tendance baissière de la courbe de contaminations, de plus en plus de spécialistes déclarent que c’est la fin de la 4e vague, tout en lançant un appel au maintien de la vigilance dans le respect des gestes barrières et l’importance pour les Algériens de se faire vacciner afin d’être mieux armés face aux risques d’une prochaine vague car le virus continue de circuler et la pandémie n’est pas encore maîtrisée.

Dr Mohamed Yousfi, président de la Société algérienne d’infectiologie et chef de service des maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik, témoigne que ces derniers jours, « il y a une nette baisse des malades Covid au niveau des urgences et ceux hospitalisés au niveau de l’EPH de Boufarik ». Il ajoute que « cette tendance nettement baissière, marquant la fin de la 4e vague, se reflète au niveau national ». Soulignant que « c’est la première fois, depuis la première vague en Algérie que nous sommes descendus à un bilan quotidien de 72 cas. Cela démontre l’extinction de la 4e vague ».

Toutefois, le président de la Société algérienne d’infectiologie insiste sur le maintien de la vigilance et le respect des gestes barrières et de la nécessité de la vaccination contre la Covid.

Il déplore ainsi que « dès qu’il y a une amélioration de la situation épidémiologique, nous constatons malheureusement un abandon total des mesures barrières comme le port du masque et la distanciation physique ». Relançant encore une fois un énième appel pour le respect des mesures barrières surtout dans les endroits clos.

Par ailleurs, concernant les pronostics de la fin de la pandémie de la Covid, Dr Mohamed Yousfi estime que l’«on ne peut pas encore parler de la fin de la pandémie. D’autant plus, qu’en ce moment, il y a des endroits dans le monde où les cas de contamination sont en train de flamber, comme en Asie, du côté de Singapour, et de la Corée. Aux Etats-Unis de nouveaux foyers de contaminations ont été signalés ces derniers jours marqués par l’apparition de nouveaux variants ».

Face à ce contexte pandémique qui perdure, l’infectiologue met ainsi en exergue l’importance de la vaccination. « C’est la vaccination qui permettrait de se préparer à affronter d’autres vagues éventuelles et surtout de faire en sorte qu’au niveau national et au niveau mondial on arrive à une maîtriser la circulation du virus. »

Il explique dans ce sillage que «la vaccination permettrait une domestication du virus, car il va certainement circuler pendant des années, mais grâce à la vaccination, on pourra arriver à contrôler sa circulation comme c’est le cas pour le virus de la grippe. Ainsi, il passera de la forme pandémique à la forme endémique avec de temps en temps des pics de contaminations mais qui seront maîtrisables surtout avec la vaccination des personnes fragiles comme les personnes âgées et les malades chroniques ».

Il se désole que pour l’instant, il n’y ait pas encore un contrôle de la pandémie parce qu’il y a moins de 60% de vaccinations contre la Covid au niveau mondial et qu’en Algérie, on est à peine à moins de 30% de la population vaccinée.

Concernant l’hypothèse d’atteindre l’immunité collective suite à la propagation du variant Omicron, Dr Mohamed Yousfi réplique : « C’est clair que l’on n’est pas arrivé à l’immunité collective malgré la propagation du variant Omicron parce que la maladie elle-même ne donne pas une immunité qui dure dans le temps. » Il précise à ce sujet que «pour parler d’immunité collective il faudrait avoir au moins 70% de la population immunisée et d’une manière efficace. Mais d’une manière générale quel que soit le variant, il n’immunise pas comme la vaccination, d’où les appels pour se faire vacciner trois mois après avoir été contaminé. Car la maladie immunise au grand maximum trois mois et encore moins avec l’Omicron du fait qu’il entraîne des formes simples à modérées. L’immunité qu’il confère n’est pas longue et pour preuve, beaucoup de réinfections ont été signalées au bout de deux mois après la contamination à l’Omicron. Mettant en exergue l’importance cruciale de la vaccination, il insiste sur le fait qu’« il faut prendre conscience que même si la majorité de la population est contaminée par l’Omicron cela ne confère pas une immunité solide, d’où l’importance de se faire vacciner. Ainsi même s’il y a contamination, il y a protection qui dure plusieurs mois contre les formes graves de la contamination à la Covid».

Ceci d’autant que même si les décès sont imputés majoritairement au variant Delta, ils touchent surtout les sujets âgés et les malades chroniques et non vaccinés qui ont développé les formes graves de la maladie nécessitant un grand volume d’oxygène.

Au final, Dr Mohamed Yousfi insiste encore une fois sur l’importance de la vaccination contre la Covid en affirmant que « la vaccination permet de protéger les personnes quel que soit le variant et permet d’affronter tout risque d’une nouvelle vague en étant armé contre les formes graves de la maladie et immunisé durant plusieurs mois ». Enchaînant : « Je lance encore une fois l’appel aux Algériens pour se faire vacciner contre la Covid car il y a toujours un risque. » n

