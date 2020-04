La mesure de confinement partiel sera étendue à l’ensemble des wilayas du pays à l’exclusion de la wilaya de Blida (confinement total), alors que le volume horaire du confinement partiel sera rallongé de 15h00 à 7h00 pour autres neuf wilayas à compter de demain dimanche, indique samedi soir un communiqué des services du Premier ministre, rapporte l’APS. « En application des directives de Monsieur le Président de la République, et conformément aux décrets exécutifs n 20-69, 20-70 et 20-72 ainsi qu’aux dispositifs organisationnels initiés pour leur mise en œuvre dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus » COVID-19″ sur le territoire national, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz DJERAD, a pris, ce samedi 4 avril 2020, un décret exécutif contenant les dispositions suivantes. Il s’agit précise la même source de « l’extension de la mesure de confinement partiel à l’ensemble des wilayas du pays, à l’exclusion de la wilaya de Blida qui demeure soumise à une mesure de confinement total« , précisant que « le confinement partiel concerne la tranche horaire comprise entre 19h00 et 07h00 du matin et ce, pour l’ensemble des nouvelles wilayas visées, soit trente-huit (38) « . Il s’agit aussi de « l’adaptation de la tranche horaire du confinement partiel en fonction des risques de propagation du virus au vu de l’épidémiologie constatée par l’autorité sanitaire. A ce titre, le volume horaire a été rallongé pour être désormais compris entre 15h00 de l’après-midi et 07h00 du matin pour les neuf (9) wilayas suivantes : Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et Médéa ». La même source précise que « les nouvelles mesures de confinement partiel prendront effet à compter du dimanche 5 avril 2020 et demeureront en vigueur jusqu’au dimanche 19 avril 2020 ».

