La Banque extérieur d’Algérie (BEA), a annoncé la reconduction de ses mesures prises initialement, notamment le congé exceptionnel rémunéré suite au prolongement par les pouvoir publics des mesures de lutte contre la Coronavirus, a indiqué lundi un communiqué de la Banque. «Suite à la décision des pouvoirs publics de prolonger les mesures exceptionnelles de lutte contre la propagation du coronavirus, nous vous informons que la banque a reconduit les mêmes mesures prises initialement, notamment le congé exceptionnel rémunéré allant du 05 au 19 avril 2020», a précisé la même source. Auparavant, et parallèlement au congé exceptionnel rémunéré, la société avait pris un ensemble de mesures permettant à tous ses services centraux et agences déployées à travers le pays de continuer à assurer normalement le service conformément aux instructions des autorités publiques préconisées contre la propagation du coronavirus. La BEA avait également rassuré que toutes ses agences sont équipées de moyens d’hygiène et de protection nécessaires pour prévenir contre la propagation du coronavirus.

