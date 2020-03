Le Premier ministre, Djerad Abdelaziz, a décidé l’extension de la mesure de confinement partiel à neuf wilayas, applicable à compter du samedi et concerne la tranche horaire comprise entre 19h et 07h, indique vendredi les services du Premier ministère dans un communiqué, rapporte l’APS. » En application des directives de M. le Président de la République et conformément au décret exécutif n 20-70 du 24 mars 2020, fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (COVID 19) sur le territoire national, le Premier ministre, M. Djerad, a pris ce jeudi un décret portant extension de la mesure de confinement à certaines wilayas », lit-on dans ce communiqué. « L’article 2 du nouveau décret dispose que la mesure de confinement partiel est étendue aux wilayas suivantes: Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipaza« , ajoute-on « Cette mesure de confinement partiel est applicable aux neuf (09) wilayas citées à compter du samedi 28 mars 2020 et concerne la tranche horaire comprise entre 19h et 07 h« , conclut le communiqué. Ainsi, il y a actuellement 10 wilayas en confinement partiel (les 9 citées plus haut et Alger).

