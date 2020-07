Les formations politiques qui composent le Pacte de l’alternative démocratique (PAD) se sont réunies, hier, où ont été abordées plusieurs questions notamment le pluralisme politique, les détenus d’opinion et, inévitablement, la situation sanitaire.

«Les forces du PAD assurent au RCD leur totale solidarité (…)», indique le communiqué du PAD, où siègent des partis politiques de la mouvance démocratique (RCD-FFS-PT-PST-MDS-UCP et la LADDH).

Cette marque de solidarité intervient suite à la «mise en demeure» adressée par le ministère de l’Intérieur au RCD, notamment au sujet de «l’exploitation» de son siège national. Les mêmes forces appellent à «l’unité la plus large en défense du pluralisme politique et des libertés démocratiques sans lesquels aucune possibilité de changement démocratique du système n’est possible», reprochant au pouvoir de continuer à «criminaliser l’action politique et citoyenne qui rejette la normalisation violente en vigueur».

Relevant que «toutes leurs activités et actions publiques sont frappées du sceau de l’interdiction depuis sa constitution le 26 juin 2019», les forces du PAD renouvellent «l’exigence démocratique de libération de tous les détenus politiques et d’opinion et la levée de toutes les restrictions aux droits qui touchent nombre d’ex-détenus…». Elles continueront à agir, lit-on dans le communiqué, pour une «transition démocratique autonome de toute tutelle du régime, initiée par une conférence nationale indépendante en vue d’un processus constituant souverain débouchant sur le départ du système».

Par ailleurs, les forces du PAD ont exprimé à nouveau leur «solidarité avec les personnels soignants qui bravent les dangers» et exposent leurs vies et celles de leurs familles en faisant face à la fulgurante propagation de la pandémie de Covid-19 dans des conditions de travail et de prise en charge des malades qui ne cessent de se dégrader.

Les forces du PAD réclament, dans ce registre lié à la crise sanitaire, que leur soit réunis «tous les moyens nécessaires de protection et toutes les conditions socioprofessionnelles et matérielles leur permettant une meilleure prise en charge des malades afin de sauver les vies humaines.

Les forces politiques qui composent le PAD sont favorables, faut-il le rappeler, à un processus constituant souverain.N. B.

