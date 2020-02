Une exposition collective d’arts plastiques s’est ouverte mardi dernier, à la galerie d’art de la maison de la culture « Abdelkader Alloula » de Tlemcen, regroupant les artistes Bendima Mohamed de la wilaya de Aïn Témouchent, Kafnemer Abdelwahab de Maghnia, Dahmoune Houari et Laroussi Mourad d’Oran, quatre amis ayant fait ensemble l’école des Beaux-Arts d’Alger qui se retrouvent jusqu’au 16 février sous le toit de la maison de la culture pour exposer leurs œuvres.

Collègues depuis près de 40 ans, les quatre artistes peintres se retrouvent après une longue absence pour présenter leur parcours et expérience artistique, qui est le fruit de longues années de recherches et de pratique. S’inspirant d’écoles artistiques diverses, l’exposition intitulée par les artistes eux-mêmes « retrouvailles » compte 90 tableaux de différents formats et sujets. Le visiteur curieux ou amoureux de l’art de la peinture aura à contempler le savoir-faire de Kafnemer de Maghnia connu pour son penchant vers l’art contemporain. Son art s’inspire, selon cet artiste, tant de l’identité arabo-musulmane, qu’amazighe et africaine dans une tentative de sa part à « rendre l’art mauresque plus contemporain ». Pour sa part, l’artiste Laroussi, qui a eu en outre des formations diverses dans les domaines du théâtre et du cinéma, penche plutôt vers le figuratif et l’impressionnisme à l’opposé de son collègue Dahmoune qui penche vers l’abstrait tout comme l’artiste peintre Bendima qui s’inspire énormément de la nature et de ses couleurs.

