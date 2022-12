La 30e édition de la Foire de la production algérienne (FPA 2022), qui a pris fin samedi, a enregistré une affluence record avec 300.000 visiteurs enregistrés tout au long de la manifestation, a indiqué samedi un communiqué de la Société algérienne des foires et exportations (Safex). «La FPA a enregistré une grande affluence du grand public qui a découvert les derniers produits algériens dans différents secteurs représentés et a affiché un intérêt particulier aux entreprises économiques militaires, mais aussi bénéficié de l’espace de vente directe qui coïncidait avec les promotions de fin d’année», a précisé le communiqué. Inaugurée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, cet évènement économique a suscité l’intérêt de nombreux opérateurs économique des secteurs public et privé. Le nombre des participants a atteint plus 600 exposants, a fait savoir la même source mettant en avant «le grand intérêt» accordé par les opérateurs, les hommes d’affaires et le grand public à cette édition. La FPA qui s’est étalée du 13 au 24 décembre au Palais des expositions (Pins maritimes à Alger) a été marquée par les visites de nombreux responsables et délégations à l’instar des représentants des représentations diplomatiques accréditées en Algérie, de la visite de la délégation cubaine, conduite par le vice Premier ministre, Ricardo Cabrisas Ruiz, ainsi que le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui a reçu l’arrêté de délégation en matière d’attestation «Halal» du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, conclut le communiqué. (APS) De plus , la commissaire de la Foire et responsable de la communication à la Société algérienne des foires et exportations (Safex), Hafida Mokdad a indiqué que «plusieurs entreprises participantes ont eu l’opportunité d’explorer et de concrétiser des projets de partenariat économique et commercial dans divers domaines». n

Articles similaires