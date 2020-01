Les amateurs d’art et le public sont conviés, aujourd’hui, samedi 25 janvier, dès 15H30, au vernissage de l’exposition intitulée « Hommage au jazz » du grand artiste-peintre algérien Nouredinne Chegrane, organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), à la villa Dar Abdelatif à Alger. Les œuvres, dont certaines ont déjà été révélées à la presse par les organisateurs, déclinent et rendent hommage à «la musique jazz, ses origines, ses douleurs, ses couleurs ou encore son rythme et son mouvement…», souligne un communiqué parvenu à la Rédaction. Il est rappelé à ce sujet que Noureddine Chegrane a été « dans sa jeunesse » musicien de jazz en tant que « membre d’un groupe connu sous le nom les « Titans ». Noureddine Chegrane confie, dans la présentation de son exposition, que la musique est pour lui un élément « essentiel » pour lequel il consacre « beaucoup de temps et d’amour ». L’artiste peintre précise dans la présentation de ce rendez-vous pictural que «dédier une exposition au jazz est une idée qui me trottait dans la tête depuis quelque temps ». Ajoutant qu’«à travers ses représentations picturales, j’exprime ma gratitude et mon enthousiasme pour cet art qu’est la musique jazz, qui a nourri mes rêves de jeunesse. C’est toujours le musicien en moi qui guide le peintre que je suis, je compose avec des traits, des couleurs et des formes pour donner une musicalité à mes toiles ». Artiste-peintre, dont le nom et l’œuvre restent ancrés dans le paysage culturel algérien, Noureddine Chegrane qui, à partir de 1966, est l’un des élèves de l’atelier de M’Hamed Issiakhem, alors professeur à l’Ecole d’architecture et des Beaux-Arts d’Alger, aura dès cette époque développé un style qui lui est propre. Une touche « inspirée », mais néanmoins « libérée de celle de son maître », expliquent les organisateurs de l’exposition, en soulignant que «son choix des nuances, l’harmonie de la composition, l’équilibre de la ligne et de la proportion dénotent d’une formation libératrice, puisque son maître n’est autre que l’illustre M’hamed Issiakhem ». Le travail et la vocation artistique de Noureddine Chegrane le mèneront à exposer en Algérie et dans la monde, de Paris à Moscou, en passant la Havane ou Manille. L’un des aspects incontournables de l’œuvre de Noureddine Chegrane reste par ailleurs sa contribution à la « réappropriation » de l’héritage du patrimoine national au sein du courant « Aouchem ». Un groupe dont il sera l’un des premiers membres et grâce auquel il exprime «son attachement profond au signe et à la symbolique de la culture berbère, qui constitue l’essence de sa création artistique ». Et c’est dans cette même logique de retour aux sources que semble avoir été constituée la collection de toiles dédiés au jazz, qui sera présentée au grand public et amateurs d’arts plastiques à la villa Dar Abdelatif, jusqu’au 7 février prochain. Les œuvres laissant en effet apparaître une sorte de « retour aux sources africaines de la musique jazz ».

Articles similaires