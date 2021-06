Les exportations de l’Algérie hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de 64,56% durant les 4 premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l’année écoulée, s’établissant à 1,14 milliards USD, selon un bilan communiqué dimanche par le ministère du Commerce. Le montant des exportations hors hydrocarbures s’est élevé à 1,14 milliards USD durant les 4 premiers mois de 2021, en hausse de 64,56% par rapport à la même période de 2020, où elles ont atteint 694 millions USD. La part des exportations hors hydrocarbures durant les 4 premiers mois de 2021 s’est établi à 10,54% de la valeur totale des exportations algériennes. Un total de 832 entreprises d’exportation a concrétisé ces opérations d’export durant cette période, précise la même source. S’agissant des plus importants produits exportés, le bilan du ministère fait ressortir que les exportations du ciment ont atteint 51,54 millions USD soit + 144,45%, et celles du sucre 120 millions USD soit +44,54%. Les exportations des dattes ont atteint 46,29% soit +25,66%, et celles des engrais 283,26 millions USD, soit +5,09%. Les huiles et d’autres produits dérivés du charbon distillé ont atteint une valeur de 163 millions dollars, soit une hausse de 124,34%. Selon le même bilan, l’exportation des produits alimentaires était de l’ordre de 205 millions dollars, soit une hausse de 38,52%.(APS)

