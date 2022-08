PAR INES DALI

Les exportations hors hydrocarbures, qui constituent un défi majeur pour l’Algérie, connaissent une évolution appréciable comparativement aux autres années, même si elles restent loin de rivaliser avec la rente pétrolière. La Banque mondiale n’a pas manqué de le souligner dans son rapport de suivi sur la situation économique algérienne, dans lequel elle note d’abord une augmentation des recettes d’exportations globales de 76% en 2021, principalement du fait de la hausse des prix mondiaux des hydrocarbures.

«Cette tendance à la hausse des exportations a été renforcée par celle des exportations hors-hydrocarbures» de l’ordre de «+136% en 2021», atteignant ainsi «4,5 milliards de dollars, soit 12% des exportations de biens», a écrit la Banque mondiale, commentant que ces chiffres représentent «un plus haut historique» des exportations hors hydrocarbures de l’Algérie. En outre, «l’augmentation des prix à l’exportation en 2021 a dépassé celle des prix à l’importation, et généré une amélioration notoire des termes de l’échange de l’Algérie», selon le même rapport.

La tendance haussière des exportations hors hydrocarbures relevée par la Banque mondiale s’est poursuivie au courant du premier semestre de l’année en cours, selon les statistiques du Centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS) relevant des Douanes.

«Les exportations hors hydrocarbures (hors énergie et lubrifiants) ont atteint 3,507 milliards de dollars au premier semestre 2022, contre 2,047 milliards de dollars au premier semestre 2021, soit environ la moitié de l’objectif de l’année 2022 qui est de 7 milliards de dollars», selon le bilan douanier. Cette fois, il est précisé dans le bilan que le montant exporté ne contient pas les produits dérivés des hydrocarbures, contrairement à l’année dernière.

L’Algérie compte donc dépasser la performance de 2021 et a inscrit sur ses tablettes des recettes prévisionnelles de 7 milliards de dollars d’exportation de marchandises au terme de l’année en cours. Un objectif qui ne semble pas impossible, sachant que la moitié a été réalisée durant la première moitié de l’année.

C’est l’avis de nombreux spécialistes du secteur, dont le président de l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), Ali Bey Nasri. Il estime, en effet, que le pays se rapproche de l’objectif de réaliser des exportations hors hydrocarbures de l’ordre de 7 milliards de dollars. «L’Algérie se rapproche de 95% de l’objectif fixé d’exporter 7 milliards de dollars hors hydrocarbures», a-t-il souligné récemment lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale.

«Nous sommes sur une bonne trajectoire. A la fin de 2022, nous atteindrons les 6 milliards 700 millions de dollars d’exportations hors

hydrocarbures», a-t-il dit, en donnant son

pronostic, avant de relever que la balance commerciale enregistrera un excédent important par rapport à l’année dernière si l’on ajoute les 50 milliards de dollars d’exportation pétrolière.

Des efforts

restent à faire

Cet expert en commerce extérieur n’a pas manqué de signaler, néanmoins, que des efforts doivent encore être fournis pour garantir le résultat escompté. Selon lui, il y a urgence à introduire des améliorations concernant notamment la logistique qui reste un paramètre fort important pour consolider le potentiel de l’Algérie en matière d’exportation. Dans ce sens, il a affirmé qu’il est «urgent de travailler sur la logistique, à savoir la dimension exportatrice des ports, en sus d’engager des réformes réglementaires», afin que les produits fabriqués par l’Algérie ne soient pas exportés dans un format semi-fini, mais plutôt en produit fini, car c’est une «plus-value» qui détient une place fort importante en matière d’exportation du fait qu’elle fait augmenter le prix du produit exporté.

Il convient de noter que l’augmentation des exportations hors hydrocarbures de l’Algérie a atteint un niveau record durant l’exercice 2021, avec un montant global de près de 5 milliards de dollars, alors que durant toutes les autres années, le pays enregistrait, bon an mal an, un montant n’ayant jamais excédé les 2 milliards de dollars. Cette année, la barre a été placée plus haut et le défi est d’atteindre 7 milliards de dollars.

En tout état de cause, les exportations de 2021 qui comprennent également celles hors hydrocarbures ont permis de réduire «considérablement» le déficit annuel du compte courant qui est «passé de 20 milliards de dollars en moyenne en 2016–2020 (soit 12,9% du PIB), à 4,8 milliards en 2021 (autour de 2,9% du PIB)», a relevé la Banque mondiale, qui a noté un PIB hors-hydrocarbures ayant «retrouvé son niveau pré pandémie» au quatrième trimestre 2021 «malgré une baisse de l’investissement».

Quant aux réserves de change de l’Algérie, elles sont passées de 46,9 milliards de dollars fin 2020 à 41,4 milliards fin 2021, puis demeurées stables, atteignant 41,5 milliards de dollars à la fin mars 2022, a écrit la Banque mondiale dans son rapport. <

