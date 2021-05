Les exportations de l’Algérie hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de 58,83 % durant le premier trimestre 2021 en comparaison de la même période de l’année passée, a indiqué un bilan du ministère de Commerce. D’après le bilan, la valeur des exportations a atteint 870,33 millions dollars durant le premier trimestre contre 547 millions de la même période de 2020, soit une hausse de 58,83%. Les exportations hors hydrocarbures ont représenté 11.30% du total d’export entre janvier et mars 2021, un taux réalisé par 714 entreprises d’export. L’exportation du ciment, précise le document, a connu une hausse de 96,19% avec un chiffre de 37.85 millions dollars, le sucre à 102 millions dollars soit (+65,71 %), les dattes à 37.11 millions dollars soit (+40,62 %) et les engrais à 226.85 millions dollars (10,96%). Les huiles et d’autres produits dérivés du charbon distillé ont atteint une valeur de 124 millions dollars, soit une hausse de 75%. Selon les même chiffres, l’exportation des produits alimentaires était de l’ordre de 169 millions dollars, soit une hausse de 51%.

