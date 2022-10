L’Algérie a placé la barre de ses exportations hors hydrocarbures pour 2023 assez haut comparativement aux années précédentes. Atteindre l’objectif d’un montant de 10 milliards de dollars à l’export l’année prochaine est perçu comme un exploit s’il venait à être réalisé, sachant que bon an mal an, ce montant dépassait à peine un milliard de dollars, exception faite de l’année 2021 où il avait grimpé à 5,03 milliards de dollars, un niveau jamais égalé auparavant. Ce même montant, ou presque, soit 5 milliards de dollars, a été réalisé entre janvier et septembre 2022.

PAR INES DALI

Plusieurs facteurs qui permettraient d’atteindre l’objectif fixé pour 2023 sont à prendre en considération, dont celui ayant trait aux réformes en cours qui doivent être menées et suivies avec rigueur, notamment après la promulgation de la nouvelle loi sur l’investissement et les textes d’application l’ayant accompagnée pour encourager l’acte d’investir aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers. Un diagnostic des filières et de leurs capacités notamment excédentaires est aussi à prendre en considération pour pouvoir faire des projections précises ou, du moins, se rapprocher le plus possible de ce qui peut être réalisé.

Mais, encore une fois, les prix des hydrocarbures sont un facteur dont il faut absolument tenir compte, de l’avis de Ali Bey Nasri, consultant en commerce international. Il a affirmé à ce propos : «Le montant fixé pour l’exportation de 2023 est intimement lié aux prix de pétrole et du gaz, de l’énergie. Donc si les prix du pétrole augmentent et les capacités de production installées au niveau des entreprises augmentent, également, pourquoi pas atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars ?»

M. Nasri a tenu à souligner qu’il ne peut s’exprimer en toute certitude sur «un chiffre qui est intimement lié et dépendant du prix du baril de pétrole» et qu’il y a «au moins 70% des produits exportés qui en dépendent». Il a relevé qu’actuellement, ce sont plus les filières de la pétrochimie, les produits fertilisants et sidérurgiques et celles du ciment qui réalisent des exportations appréciables. En fait, la demande est forte sur les marchés internationaux en raison des coûts de l’énergie nécessaires à leurs industries et qui sont à des niveaux très élevés, contrairement aux coûts pratiqués en Algérie.

Ce qui peut faire augmenter les exportations, ce sont les investissements que le pays doit réaliser en amont, outre le développement des filières et l’extension des capacités de production des entreprises. «A mon avis, ce qui est positif, c’est que nous corrigeons nos erreurs du passé. Nous sommes dans le temps des réformes et c’est très important car il ne faut pas occulter que l’Algérie est en train de réformer toute sa législation, en revoyant les insuffisances des législations passées pour y remédier. Ce qui se traduit par un code des investissements attractif qui, faut-il le noter, a une visibilité sur dix ans», a déclaré M. Nasri, soulignant qu’il y a toute une panoplie de mesures qui ont été prises pour rassurer les investisseurs étrangers.

Il faut noter, par ailleurs, qu’une attention plus accrue doit être portée à «la logistique pour l’améliorer», comme il faut qu’un investisseur puisse avoir accès à «un foncier viabilisé». Ce sont des éléments très importants qui, in fine, entrent en ligne de compte pour augmenter les exportations hors hydrocarbures à la hauteur de l’ambition affichée par le pays. «Tout cela passe également par une ressource humaine qualifiée, professionnelle qui reste le premier élément de réussite de toute entreprise et de son développement», selon notre interlocuteur.



La diplomatie économique

Pour lui, l’essentiel est que «nous sommes en train d’aller vers un nouveau système de notre économie, plus pragmatique et plus efficace», a estimé Ali Bey Nasri. Dans ce cadre, le rôle de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) dont le siège a été inauguré jeudi dernier par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, ainsi que celui du guichet unique national ont également été soulignés par l’expert, au vu des missions qui leur sont conférées et de leur importance dans l’accompagnement de l’acte d’investir.

Mais loin de se suffire à ces organismes, d’autres devraient également avoir un rôle non moins important, à l’instar des représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger. «Le relais doit être assuré par la diplomatie économique qui, elle aussi, doit être un élément actif pour la promotion des exportations hors hydrocarbures», selon M. Nasri qui est revenu sur la plateforme numérique dédiée à l’investissement.

Il est vrai que tout potentiel investisseur étranger peut s’informer sur cette plateforme dont la gestion est confiée à l’AAPI concernant les opportunités d’investissement, l’offre foncière, les procédures liées à l’investissement ainsi que le traitement des dossiers, mais encore faut-il que l’utilisation de cet espace numérique réponde effectivement à ce qui lui est assigné comme rôle également.

«Il ne s’agit pas seulement d’avoir un site dédié à l’investissement. Il faut que ce site soit visible à l’international, comme il doit répertorier et mettre en avant tous les avantages offerts par l’Algérie, ainsi que tous les accords stratégiques, les accords d’association, les accords multilatéraux et bilatéraux, ceux à venir également, le coût de l’énergie et autres», a-t-il fait remarquer. En fait, un potentiel investisseur qui clique sur ce site dans n’importe quel pays dans le monde devrait pouvoir bien s’informer et s’il s’avère qu’il a encore des questions et sollicite une information, il devrait recevoir «la réponse en un laps de temps assez court, dans les 24 heures», a préconisé le consultant en commerce international.



L’impérative efficacité des organismes créés

Le rôle de ce site est absolument important, comme celui de l’Agence au regard de ses attributions, à savoir orienter, accompagner et suivre les investissements, à partir de leur enregistrement jusqu’à la création de l’entreprise, ensuite de la réalisation du projet jusqu’à son entrée en exploitation. Elle va accélérer le traitement et l’étude des dossiers des investisseurs par les administrations concernées. Et permettre aux investisseurs de suivre également l’évolution de leurs dossiers à distance et de garantir la transparence des démarches à entreprendre. En somme, pour M. Nasri, il est important que l’AAPI et le guichet unique soient efficaces et fassent valoir les atouts de l’Algérie.