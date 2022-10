Pour l’année prochaine, le gouvernement annonce mettre le cap sur une performance de 10 milliards de dollars! Soit le double de ce qui a été réalisé entre janvier et septembre 2022… L’Exécutif table également sur une autosuffisance à 100% de produits alimentaires comme le sucre et l’huile de table. Il affirme s’attendre à des résultats encourageants dans le domaine de l’industrie pharmaceutique. Une stratégie de l’export hors pétrole et gaz est annoncée pour être prête avant la fin de l’année.

Par Khaled Remouche

Le premier ministre Aimene Benaderrahmane au cours de son allocution prononcée jeudi à l’ouverture du forum sur l’export organisé par l’organisation patronale Conseil du renouveau économique algérien CREA a placé la barre très haut par rapport aux prévisions : l’objectif en matière d’exportations hors hydrocarbures est, selon lui, fixé à 10 milliards de dollars à fin 2023. Un pari désormais réalisable, selon M. Benabderrahmane qui a affirmé que l’Algérie a atteint la barre des 5 milliards de dollars à septembre 2022. Et que doubler la performance réalisée durant les neuf premiers mois de l’année n’est pas impossible.

Pour le Premier ministre, le niveau des ventes des produits algériens hors énergie pendant des décennies ne dépassait pas annuellement les deux milliards de dollars. Aujourd’hui, cette tendance est en train de s’inverser et le résultat attendu à la clôture de l’exercice 2022 serait de 7 milliards de dollars suivant une politique qui consiste, a-t-il rappelé, à porter les exportations hors hydrocarbures à 20% des exportations globales algériennes. De tels résultats, a dit le Premier ministre, confirment la démarche d’appui de l’Etat et du gouvernement à l’entreprise nationale exportatrice. Ils ont un impact sur les équilibres macro économiques du pays et tendent à la mise en place des bases qui sont garantes de l’émergence d’une économie nationale forte, diversifiée et guère dépendante des fluctuations des prix du pétrole.

De telles performances ont été obtenues également grâce à l’implication, a t-il ajouté de différents intervenants et opérateurs concernés par l’Export, notamment ceux des filières à haut potentiel, après les réunions organisées avec eux en 2021. Selon le Premier ministre qui dresse un tableau prévisionnel des plus optimistes sur la capacité de l’économie du pays à rebondir, les efforts du gouvernement ont également porté sur l’assainissement du commerce extérieur. Le nombre des importateurs est passé de 43.000 à 13.000, tandis que le nombre d’exportateurs est passé de 200 irréguliers et intermittents à 3000, dont 1500 réalisent des opérations d’exportation effective.

Le gouvernement s’est attaqué également à la surfacturation que le Premier ministre a considéré comme un cancer. Ce phénomène en régression a un grand impact sur les équilibres macroéconomique, a-t-il soutenu. Non sans souligner les efforts de renforcement de la sécurité alimentaire et sanitaire du pays ; d’où l’engagement de réaliser à 100 % l’autosuffisance en sucre et huile de table qui seront disponibles pour tous les ménages, a dit M. Benabderrahmane. D’où son affirmation que l’Algérie, en ce qui concerne l’industrie du médicament, s’achemine vers l’autosuffisance à 80% des produits pharmaceutiques en 2023.

L’année prochaine sera celle du renforcement de la sécurité alimentaire et sanitaire, a insisté le Premier ministre. L’Objectif est d’assurer une couverture optimale des besoins nationaux en produits de base sujets à de grandes fluctuations sur les marchés internationaux et qui peuvent enregistrer dans l’avenir des pénuries au vu des changements géopolitiques et géoéconomiques sur la scène internationale. n