Les exportations algériennes ont atteint près de 7,62 milliards de dollars durant les trois premiers mois de l’année en cours, contre 10,14 milliards de dollars à la même période de l’année dernière, enregistrant ainsi une baisse de 24,89%, lit-on dans la note de conjoncture sur le commerce extérieur, publiée dimanche par l’administration douanière. Dans les détails, les exportations d’hydrocarbures, qui pèsent pour 92,40% dans la structure globale des exportations, se sont chiffrées à 7,04 milliards de dollars durant le premier trimestre de 2020, contre 9,48 milliards de dollars à la même période de 2019, enregistrant ainsi un recul de 25,78%. Dans sa loi de finances complémentaire 2020, le gouvernement prévoyait que les exportations d’hydrocarbures au titre de l’année en cours totaliseraient 17,7 milliards de dollars, contre une prévision initiale de 35,2 milliards de dollars dans la loi de finances 2020. Ainsi, le gouvernement prévoit une chute de moitié des recettes en devises tirées de la commercialisation des hydrocarbures sur les marchés mondiaux. Les prévisions du gouvernement sont bâties sur un prix de référence du pétrole révisé à 35 dollars le baril, contre 65 dollars le baril dans la loi budgétaire de 2020. Dans son dernier rapport de suivi de la situation économique en Algérie, la Banque mondiale avait souligné, en avril, que la baisse importante des recettes d’exportation, estimée à -51% cette année, «entraînera un creusement du déficit commercial qui s’élèvera à 18,2 % du PIB et une détérioration du déficit du compte courant qui atteindra le niveau record de 18,8 % du PIB en 2020, malgré les mesures prises pour limiter les importations et circonscrire les effets de la faible demande intérieure». Au-delà des pertes brutes que subit le pays conséquemment à la baisse des cours du brut et des recettes en devises, à la fois sur la balance des paiements et des réserves de change qui, de l’avis de la Banque mondiale, se situeraient à 24,2 milliards de dollars à fin 2020, la contraction, en valeur, des exportations de l’Algérie renseigne aussi de la baisse des volumes exportés à destination de ses principaux clients européens. Pour preuve, la note des Douanes algériennes, publiée dimanche, fait état d’une baisse de -33,04% des exportations de l’Algérie vers l’Italie, de -31,22% vers la France et de -52,83% vers l’Espagne. Vers ces pays, les exportations de l’Algérie, faut-il le souligner, sont constituées essentiellement d’hydrocarbures, dont deux gazoducs relient carrément l’Algérie à l’Espagne et l’Italie. Sur le marché espagnol de gaz naturel, l’Algérie a été détrônée récemment par les Etats-Unis et perdait ainsi son statut de premier fournisseur du Royaume ibérique en gaz naturel, une première depuis 30 ans. Selon le rapport de l’organisation gestionnaire des réserves en hydrocarbures espagnoles (Cores), les Etats-Unis ont couvert 27% des besoins espagnols en gaz naturel durant le mois de février dernier, contre 22,6% pour l’Algérie.

Les mêmes statistiques font état d’une baisse de 38,4% des exportations algériennes d’hydrocarbures vers l’Espagne durant 2019. n

