Le Groupe de Transport terrestre de marchandises et Logistique LOGITRANS et le groupe NAFTAL ont signé mardi une Convention-Cadre portant sur la prise en charge par Logitrans des opérations de transport routier des produits exportés par Naftal vers différents pays africains, a indiqué un communiqué de ce transporteur public.

Cette Convention-Cadre a été paraphée par le Président Directeur Général du Groupe LOGITRANS, Boualem Kini,et le Président Directeur Général de NAFTAL, Kamel Benfreha, en marge de la 10e édition du Salon «El Mougar-Tindouf», organisée du 31 août au 2 septembre 2021 par le ministère

du Commerce et de la Promotion des exportations, sous le slogan «L’Algérie, la porte du commerce africain».

«La conclusion de cette Convention-Cadre intervient en appui aux efforts que ne cessent de consentir ces deux entreprises publiques, en vue de concrétiser les objectifs fixés par les pouvoirs publics en matière de promotion des exportations», ajoute le communiqué.

Les deux parties ambitionnent également, à travers cette action, d’encourager le recours à l’outil national de production, et de raffermir le partenariat Public-Public.

Le Groupe LOGITRANS a organisé 97 expéditions dans le cadre de l’accompagnement de plus de 102 opérateurs économiques pour transporter 60.000 tonnes de produits exportés vers la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, le Mali et la Tunisie, selon le communiqué.

