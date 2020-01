Les patrons de 14 usines de batteries pour véhicules, disséminées à travers tout le territoire national dénoncent l’exportation frauduleuse du plomb, matière première essentielle pour la fabrication de batteries. Une pratique qui met à mal leur production.

Les récupérateurs nationaux de matériaux ferreux et non ferreux, et particulièrement ceux spécialisés dans le plomb, préfèrent-ils vendre leur cargaison à l’export alors qu’un décret datant de 2010 l’interdit ? Cela en a tout l’air puisque les fabricants de batteries pour véhicules roulants, dont le plomb est la matière première essentielle (80%), ne trouvent plus de quoi faire tourner leurs unités de production. Les patrons de 14 usines de batterie pour véhicules disséminées à travers tout le territoire national dénoncent dans ce cadre l’exportation frauduleuse du plomb. «Si cette pratique venait à perdurer cela va forcément nous pousser à mettre la clé sous le paillasson», a lancé le représentant des producteurs de batteries automobiles, Salim Houari. Un scénario qui pourrait créer une véritable crise sur le marché local de la batterie pour véhicules. Qu’on en juge. Selon le porte-parole, la production locale qui est de 2 500 000 unités par an répond à hauteur de 80% pour les besoins nationaux en la matière. Ce dernier s’est dit étonné, dans un communiqué, que certaines entreprises continuent toujours à «contourner la loi relative au matériau primaire qui entre dans l’industrie des batteries. Ce qui constitue une fraude caractérisée punie par la loi», a-t-il souligné. Ce dernier a par ailleurs fait savoir que l’association des producteurs de batteries pour véhicules avait adressé plusieurs correspondances pour dénoncer cet état de fait au Premier ministère, au ministère des Finances, celui de l’Industrie, de l’Environnement ainsi que la direction générale des Douanes. «Les rapports adressés à ces institutions donnent des explications complètes sur ces entités qui agissent en violation de la loi», est-il mentionné dans le communiqué. Cette même source révèle que le plomb est retiré des batteries usagées par les récupérateurs qui le broient pour être exporté. «C’est une pratique contraire à la loi de finances complémentaire 2010, publiée au Journal Officiel. Le décret régule l’exportation de ce matériau ferreux», a-t-il fait remarquer. Et de révéler que «le plomb récupéré quitte le pays par le port de Skikda». De ce fait, le porte-parole de l’association «invite le directeur régional des Douanes à Constantine à intervenir immédiatement pour mettre fin à cette pratique».

Rappelons enfin que l’exportation des matériaux ferreux et non ferreux fait l’objet d’une suspension depuis 2006. Selon le législateur, cette mesure permet à la vingtaine d’entreprises algériennes spécialisées dans la revalorisation des déchets ferreux et non ferreux d’avoir enfin accès à un gisement national que représentent ces déchets et de créer de la valeur ajoutée en Algérie et des opportunités d’emplois au lieu d’en faire profiter les affineurs et transformateurs européens en majorité, qui en connaissent la vraie valeur, pour finalement nous le réexporter en Algérie au prix fort et en devises. En effet, le cours actuel du plomb sur les places financières est affiché à 2 500 dollars la tonne.