Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, mercredi, que deux ressortissants algériens avaient été légèrement blessés lors des explosions qui ont secoué, mardi, le port de Beyrouth (Liban), affirmant que « jusqu’à présent aucune présence de ressortissants algériens n’a été signalée au niveau des hôpitaux de Beyrouth ». « Après ma déclaration préliminaire, faite quelques heures après les explosions ayant secoué mardi 4 août le port de Beyrouth, nous avons confirmé aujourd’hui que deux (02) ressortissants algériens étaient légèrement blessés et jusqu’à présent aucune présence de ressortissants algériens n’a été signalée au niveau des hôpitaux de Beyrouth« , a déclaré le porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali Cherif. « Des maisons et locaux commerciaux appartenant à trois (03) ressortissants algériens ont été considérablement endommagés, tandis que les biens de trois (03) autres ressortissants algériens, ainsi que le siège de notre ambassade à Beyrouth et la résidence de l’ambassadeur ont été légèrement touchés (vitres des fenêtres brisées) ». « Le bilan de ces tragiques explosions fait l’objet de suivi par notre représentation diplomatique en vue d’évaluer son impact sur la communauté algérienne, résidant au Liban frère« , a assuré M. Benali Cherif.

Articles similaires