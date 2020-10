Le procureur de la République près le tribunal d’El Bayadh a ordonné l’ouverture d’une enquête dans l’accident de l’explosion de gaz au chef-lieu de wilaya qui a fait cinq morts et 18 autres blessés samedi dernier, a-t-on appris lundi auprès du parquet de la Cour d’El Bayadh. Les enquêtes dans cette affaire ont été diligentées par la gendarmerie et la sûreté nationales pour déterminer les circonstances de ce drame, a-t-on indiqué de même source. Des experts de l’Institut national de criminalistique et criminologie de la gendarmerie nationale de Bouchaoui (Alger) se sont rendus sur place et ont entamé les recherches sur les lieux de l’accident, a-t-on fait savoir. Des parties de plusieurs secteurs concernées dans cette affaire ont été auditionnées et trois individus ont été placés en garde à vue par les services de la sûreté de wilaya. il s’agit d’un conducteur d’engin, d’un conducteur de travaux et d’un entrepreneur.(APS)

