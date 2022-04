Les membres de la commission de contrôle technique constituée à Bordj Bou Arreridj, suite à l’explosion de gaz survenu jeudi dans une maison de la cité 5 juillet, ont inspecté 120 habitations situées dans les alentours de l’incident, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya. La même source a indiqué que les autorités locales, à leur tête le wali Mohamed Benmalek, ont constitué une commission de contrôle technique pour recenser les constructions endommagées et les classer en fonction de l’ampleur des dégâts, en vue de les prendre en charge conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud au cours de sa visite à la wilaya. Selon la même source, 120 constructions situées aux alentours de l’accident ont été inspectées et classées en fonction du degré de dégâts occasionnés, soit en rouge, orange ou vert, en vue de les prendre en charge dans le cadre de l’opération d’indemnisation des sinistrés. La même source a ajouté que 10 habitations ayant subi d’importants dégâts ont été recensées et leurs propriétaires ont été invités à choisir la formule de prise en charge durant toute la période de réparation des dégâts, en optant soit pour la location temporaire d’une maison ou en demeurant dans leurs habitations pendant les travaux de réfection. Les services de la wilaya ont également indiqué que le wali a donné des instructions concernant le renouvellement de la canalisation principale de gaz naturel de la cité 5 juillet comme l’ont réclamé ses habitants, tandis que les équipes techniques spécialisées poursuivent l’opération de contrôle des divers réseaux avec des équipements très développés. Par ailleurs, des équipes mobiles composées de psychologues continuent d’effectuer des visites sur le site de l’explosion pour la prise en charge psychologique des sinistrés, sous la supervision des Directions de l’action sociale et de la santé, a-t-on noté. Une cellule composée de représentants des divers secteurs a été créée pour prendre en charge les sinistrés de cet accident, qui a causé la mort de 10 personnes et fait 16 blessés, en application des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, qui a ordonné également d’ouvrir une enquête sur cet incident et d’en révéler les résultats une fois achevée, rappelle-t-on. n

