Une importante explosion de gaz a détruit une maison, hier, dans la ville Bayadh, faisant, selon un bilan provisoire des autorités locales, cinq morts et seize blessés.

La Protection civile est rapidement intervenue sur les lieux pour éteindre les flammes de l’explosion qui ont également endommagé plusieurs voitures et habitations avoisinantes.

Les causes de l’explosion sont pour le moment inconnues et une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer l’origine de cet accident dramatique.

Suite à cette funeste nouvelle, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a envoyé un message de condoléances aux familles des victimes de l’accident et dépêché «en toute urgence» sur le lieu de l’explosion une délégation ministérielle composée des ministres de l’Intérieur et des Collectivités locales, de l’Energie, et de la Santé. A l’heure où nous mettions sous presse, les services de sécurité ont établi un périmètre de 2 kilomètres afin de permettre aux services de la Protection civile de poursuivre leurs recherches sur les lieux de l’accident où les pompiers continuent à déblayer les décombres en quête de survivants. De son côté, le directeur de l’hôpital d’El Bayadh a lancé un appel à tout le personnel hospitalier disponible pour se présenter aux urgences en renfort face à l’affluence des blessés. n

