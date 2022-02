Les travaux de restauration de deux habitations endommagées lors de l’explosion suivie d’un incendie qui s’est produite au mois de février en cours dans un dépôt de produits cosmétiques à Ain Oulmène (Sétif), ont atteint 30 et 90 %, a-t-on appris dimanche de la cheffe de daïra d’Ain Oulmène, Hadda Chorfi. Cinq entreprises ont été désignées pour restaurer les habitations endommagées suite à cette explosion qui avait fait huit morts d’une même famille et 15 blessés, et causé également l’effondrement et l’incendie de parties importantes du rez-de-chaussée et des étages supérieurs de l’habitation d’où était parti l’incendie en plus de trois autres maisons voisines, a précisé Mme Chorfi à l’APS. Les entreprises concernées ont entamé la restauration de deux maisons libérées par leurs occupants et les travaux se déroulent à un rythme soutenu pour les remettre à leurs propriétaires «dans les plus proches délais», a souligné la même responsable. Il est attendu, par ailleurs, le parachèvement de l’expertise de l’organisme de contrôle technique de la construction pour décider de la démolition ou de la restauration de l’habitation où s’est produite l’explosion, a ajouté la responsable qui a indiqué que des dommages considérables ont été occasionnés à cette habitation composée d’un rez-de-chaussée et de trois étages. Les 24 sinistrés de cette explosion ont quitté l’auberge de jeunes Abdelhamid Kermali, mobilisée par les autorités locales pour les accueillir jusqu’à la restauration de leurs maisons, pour se rendre dans des maisons qui leurs ont été louées par des mécènes et des hommes d’affaires de la région, selon la même source. Aussi, des psychologues ont été mis à la disposition de la famille qui a perdu six enfants et deux femmes dans cet incident, et ce, en coordination avec la Direction de l’action sociale et de la solidarité, a ajouté Mme Chorfi. Pour rappel, une explosion suivie d’un important incendie s’est produite, début février courant, dans une construction individuelle où se trouvait un dépôt de produits cosmétiques avant la propagation des flammes vers les autres étages de la maison et trois autres habitations voisines, causant la mort de huit personnes (2 femmes et 6 enfants) et faisant 15 blessés. L’incident avait également détruit les produits entreposés et causé des dégâts considérables à ces quatre habitations ainsi qu’à deux véhicules (un touristique et un utilitaire) totalement incendiés, selon la Protection civile.

