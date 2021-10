Une explosion s’est produite dimanche à l’intérieur de l’entreprise Fertial, spécialisée dans la production d’engrais et de fertilisants agricoles, basée dans la zone industrielle d’Arzew (Oran), sans faire de victime, a-t-on appris de sources concordantes. L’explosion, qui a causé de légers dégâts, s’est produite aux environs de 9heures du matin. Les agents des unités d’intervention et de protection de la société et des unités de l’entreprise de gestion de la zone industrielle ont maîtrisé les flammes en l’espace de 20 minutes, a indiqué une source de la société. L’origine de l’accident est due à une fuite d’un gaz industriel composé d’hydrogène, a-t-on expliqué à Fertial, tout en signalant qu’aucune victime n’est à déplorer. Les services compétents s’attèlent actuellement à évaluer la situation provoquée par l’explosion, a-t-on signalé de même source. Immédiatement après l’accident, le wali d’Oran, Saïd Saayoud, a chargé le directeur local de l’Energie de se rendre sur place, en compagnie de cadres de Sonatrach et Fertial, pour suivre l’évolution de la situation, indique un communiqué des services de la wilaya. Des éléments de la protection civile se sont également déplacés sur les lieux de l’accident, a précisé le responsable de la communication de la direction de wilaya de ce corps constitué.

Articles similaires