Le ministère de l’Energie et des mines a annoncé, lundi, dans un communiqué, la préparation d’une conférence au cours du 1er trimestre 2023 qui vise la préparation d’une nouvelle feuille de route touchant les domaines de l’exploration pétrolière et minière. Cette annonce a été faite à l’occasion de la présentation, dimanche, au niveau du ministère d’une communication ayant pour thème «Atlas Saharien: Challenges pétrolier et minier», par le Dr Abdelkader Saadallah sous la présidence du ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab et en présence des cadres du département ministériel. L’objectif de cette communication consiste à expliquer la nouvelle vision sur l’Atlas Saharien et les implications potentielles pour la prospection des hydrocarbures et des métaux, a précisé le communiqué. «Suite aux orientations du ministre, la prochaine séance de travail regroupera les représentants de Sonatrach, des agences (ASGA, ANAM, ALNAFT et le groupe Manal) pour discuter des questions d’intérêts se rapportant à ce thème en vue d’une préparation d’une conférence au cours du 1er trimestre 2023», a ajouté la même source. «Cette conférence aura pour objectif de préparer une nouvelle feuille de route touchant les domaines de l’exploration, tant pétrolière que minière, en vue d’intéresser les investisseurs nationaux et étrangers», a souligné le communiqué.

