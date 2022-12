L’Agence nationale des activités minières (ANAM) a attribué, mercredi, sept (07) titres d’exploration minière de marbre, de sable et tuf sur un total de dix-neuf (19) sites mis en adjudication, et ce, pour un montant global de 200,007 millions de DA. Ces titres ont été octroyés à l’issue de la 53e session d’adjudication de permis miniers, dont l’appel d’offres national avait été lancé par le ministère de l’Energie et des mines en octobre dernier. Cet appel d’offres a porté sur l’exploration minière de dix-neuf (19) sites de marbre, sable siliceux, calcaire, granite, tuf et argile, situés dans les wilayas de Tamarasset, Tébessa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, M’sila, Tlemcen, Mascara, Ouargla, Boumerdes, Khenchela, Souk Ahras, Mila et Relizane. Dans ce cadre, l’ANAM a procédé mercredi, en présence des soumissionnaires et d’un huissier de justice, à l’ouverture des plis de vingt-deux (22) offres financières réceptionnées, dont deux (02) ont été rejetées en raison de non-respect des conditions fixées dans le cahier des charges. Dans le cadre de cet avis d’appel d’offres, un total de cinquante (50) offres techniques avaient été reçues, mais uniquement trente-neuf (39) offres techniques avaient été retenues après examen des dossiers des offres par la commission ad-hoc. Sur les dix-neuf (19) sites proposés, douze (12) n’ont reçu aucune offre, alors que les sept (07) attribués ont reçu plusieurs offres financières, la société la plus disante a été retenue dans ces cas. L’offre financière la plus importante a atteint 71,2 millions de DA pour un site de sable de construction situé dans la commune de Ain Beida, wilaya de Ouargla, alors que l’offre la plus faible a été d’un montant de 2,1 millions de DA pour un gisement de sable siliceux destiné à l’usage industriel se trouvant dans la comme de Negrine à Tébessa. A l’issue de la séance d’ouverture des plis, le président de l’ANAM, Smail El-Djouzi, a affirmé dans une déclaration à la presse que les sites non attribués cette fois-ci seront proposés dans les prochaines sessions d’adjudication que l’ANAM compte lancer prochainement. <

