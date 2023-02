Par Khaled Remouche

Sonatrach et Alnaft tentent de relancer la dynamique partenariale rompue dans les années 2010, matérialisée par la baisse des investissements étrangers dans l’amont algérien. Le rapport de Sonatrach 2021 illustre cette tendance : des résultats fort modestes dans l’exploration et le développement des gisements. En effet, les investissements des associés de Sonatrach ont atteint durant cette année 900 millions de dollars dans l’amont seulement contre plusieurs milliards de dollars annuellement au début des années 2010. Sonatrach a investi, elle, 3,6 milliards de dollars en 2021. Autre signe de ce reflux de l’investissement étranger : les 13 découvertes ont été réalisées en effort propre et 19 forages de développement sur 92 ont été réalisés en association avec les compagnies étrangères en 2021. Durant l’année 2022, Sonatrach a tenté d’inverser la tendance avec la conclusion de plusieurs contrats de partenariat, dont le plus important est sans contexte l’accord conclu en juillet avec Oxy, Eni et Total portant sur la poursuite du développement des champs de HBNS et El Merk. Un investissement programmé à hauteur de près de 4 milliards qui prévoit le forage de 100 puits et la récupération de plus d’un milliard de barils de barils équivalent pétrole. En 2023, Sonatrach prévoit de signer d’autres accords de partenariat dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il est attendu la signature du contrat avec Cepsa et les autres associés de Sonatrach dans le champ pétrolier d’Ourhoud portant sur la poursuite du développement de cet important gisement aujourd’hui situé dans le bassin de Berkine en déclin de production. La détérioration des relations politiques entre l’Algérie et l’Espagne ne semble pas favoriser la conclusion rapidement de ce type de contrat dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Mais il n’est pas exclu que cet accord soit signé au courant de l’année 2023. L’autre levier de la relance du partenariat avec les compagnies est le nouvel appel d’offres en matière d’exploration et de développement de gisements. Il sera lancé selon les officiels le premier trimestre 2023. Dans ce scénario, la signature des contrats dans le cadre de cet appel d’offres pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre, voire début 2024. La question est de savoir si les périmètres qui seront retenus par Alnaft et proposés aux partenaires étrangers seront attractifs. Dans le cas positif, cert appel d’offres constituera une rupture avec les échecs des appels d’offre antérieurs. L’enjeu de cet appel d’offres est l’implication de nouveaux partenaires étrangers dans le développement de l’amont algérien. L’investissement étranger dans l’amont est resté l’apanage des compagnies pétrolières étrangères présentes en Algérie. Un afflux de nouveaux investisseurs pourrait raviver la concurrence et multiplier les investissements étrangers dans l’amont algérien. Mais pourquoi insister ici sur l’investissement étranger. Le partenariat étranger constitue rappelons-le un axe stratégique dans le développement Sonatrach. Il permet le partage du risque, l’apport de capitaux étrangers en contexte d’insuffisance des financements de Sonatrach pour la couverture de ses grands projets d’investissements. Certains méga projets nécessitent entre 2 et 5 milliards de dollars chacun. Le troisième avantage est l’apport de savoir-faire et l’introduction de nouvelles technologies, de nouvelles idées pour identifier et extraire des ressources hydrocarbures difficiles d’accès. Les gisements découverts ces dix dernières années sont pour une bonne partie difficile d’accès, qu’il s’agisse de «tight gas» ou «tight oil» ou du gaz de schiste ou du pétrole de schiste. L’autre avantage de ce partenariat est aussi l’amélioration du taux de récupération des gisements de pétrole exploités depuis plus de dix ans, la réduction du torchage du gaz, la séquestration de CO2 et la production d’hydrogène vert. n

