L’Agence nationale des activités minières (ANAM) a lancé dimanche un avis d’appel d’offres national et international, pour l’adjudication de neuf permis d’exploration de l’or au Sud du pays. Cette 52e session concerne des sites miniers d’or situés dans les wilayas de Tamarasset et Tindouf, précise l’ANAM invitant les soumissionnaires intéressés à se présenter à partir du lundi au niveau de son data room situé à El Mouradia (Alger) afin de retirer les cahiers des charges et de consulter la documentation technique des sites mis en adjudication. Cet appel d’offres se déroulera en deux phases portant sur l’offre technique et l’offre financière, selon l’ANAM. La date de dépôt et d’ouverture des offres techniques est fixée pour le 22 mars 2022. Les soumissionnaires déclarés éligible à soumettre une offre financière, conformément aux dispositions du cahier des charges, seront invités à déposer leur offre financière le 20 avril 2022. L’ouverture des plis des offres se fera en séance publique et en présence des soumissionnaires et des représentants de la presse nationale qui seront invités à cette occasion, souligne la même source.

Articles similaires