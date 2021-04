L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a condamné, mardi dans un communiqué, «la diffamation médiatique et l’exploitation immorale» des enfants via les réseaux sociaux, appelant les utilisateurs des médias audiovisuels et les usagers des médias alternatifs au respect de la loi. «L’Autorité de régulation de l’audiovisuel a suivi avec une vive inquiétude la question de la diffamation médiatique et l’exploitation immorale, via les réseaux sociaux, de l’enfant Chetouane Saïd qui a été mêlé à des marches de protestation et poussé à brandir des slogans politiques qu’il n’est pas en mesure de saisir vu son jeune âge», condamnant de telles pratiques qui visent essentiellement à tromper l’enfant et à manipuler ses sentiments et ses émotions». Dans ce contexte, l’autorité a rappelé le communiqué rendu public le 02-06-2020 dans lequel elle a appelé à protéger l’enfant de toute forme d’atteinte qu’il pourrait subir du fait de contenus médiatiques qui ne prennent pas en compte sa spécificité. L’ARAV a indiqué poursuivre le constat de plusieurs dérapages dangereux exercés sur les mineurs en les impliquant dans des mouvements de protestation à caractère politique», appelant les médias audiovisuels et alternatifs ainsi que les parents à respecter la loi 15-12 qui garantit à l’enfant son droit à la protection de tous les préjudices». Après avoir plaidé pour «le respect des lois de la République et la convention internationale sur les droits de l’enfant», l’ARAV a tenu à rappeler aux parents la nécessité «de veiller à la protection de leurs enfants de toute forme d’exploitation et à ne pas les engager dans des questions et sujets quels que soient leur forme ou contenu, afin de garantir leur bonne éducation et élever une génération imprégnée de valeurs qui inculquent en eux le véritable sens de patriotisme». L’ARAV a appelé à «préserver l’enfant de toute forme d’atteinte contre son intégrité physique et morale», exprimant sa détermination à réguler la scène médiatique audiovisuelle tant à travers les chaînes audiovisuelles que par internet. (APS)

