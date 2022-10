PAR MILINA KOUACI

L’Inspection générale du ministère de l’Education nationale a appelé les inspecteurs à expliquer aux enseignants la procédure d’exploitation et d’utilisation de la deuxième version du manuel scolaire.

Dans une notre adressée aux inspecteurs du cycle primaire, l’Inspection générale de l’Education nationale a instruit les inspecteurs à exploiter les visites d’inspection et les colloques qui se tiennent avec les enseignants pour leur expliquer la procédure d’utilisation et d’exploitation de la 2e version du livre scolaire lors de la dispensation des cours. L’objectif est de préserver ces livres et de les utiliser les années suivantes.

L’Inspection générale a également demandé aux inspecteurs du cycle primaire d’accompagner les directeurs des écoles pour organiser des campagnes d’information et de sensibilisation avec les parents d’élèves pour adhérer à ce plan et contribuer à sa réussite pour ses objectifs pédagogique, sanitaire et social.

