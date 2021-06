Le ministère de l’Energie et des Mines a annoncé, dimanche, la signature de 36 contrats commerciaux entre l’Entreprise d’exploitation des mines d’or (ENOR) et des micro-entreprises pour l’achat des pépites d’or produites dans le cadre de l’ouverture du domaine d’exploitation minière artisanale de l’or au profit des jeunes des régions du Sud. «Dans le cadre de la protection des richesses minières et après ouverture du domaine de l’exploitation minière artisanale de l’or au profit des jeunes des régions du Sud et leur formation au sein des micro-entreprises, le PDG de l’ENOR a procédé à la signature de 36 contrats commerciaux pour l’achat des pépites d’or produites par les micro-entreprises et «ENOR» relevant du Groupe Manadjim El Djazair», a publié le ministère sur sa page Facebook. La cérémonie de signature de ces contrats s’est déroulée jeudi dernier à Tamanrasset, a ajouté le ministère.

