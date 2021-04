Un mémorandum d’entente a été signé, hier à Alger, entre l’Entreprise nationale de fer et de l’acier (FERAAL) et un consortium d’entreprises chinoises, pour l’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet (wilaya de Tindouf). La cérémonie de la signature s’est déroulée au siège du ministère de l’Energie et des Mines, en présence du ministre du secteur, Mohamed Arkab et de l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe. Ce mémorandum d’entente porte sur la réalisation d’études et de travaux avec la partie chinoise constituée des entreprises CWE, MCC et Heyday Solar, pour le lancement de ce projet.

Articles similaires