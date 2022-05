Pas moins de 132 micro-entreprises des wilayas d’Illizi et Djanet ont bénéficié d’une formation spécialisée en exploitation aurifère artisanale au niveau des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de ces deux collectivités, a-t-on appris des responsables locaux du secteur de la Formation et de l’enseignement professionnels (DFEP). Les bénéficiaires de la formation spécialisée en exploitation aurifère artisanale se sont imprégnés, durant deux semaines de formation, de techniques et données détaillées sur l’exploitation minière aurifère, les moyens et équipements utilisés dans l’extraction artisanale, en sus d’explications sur le cadre juridique régissant l’activité d’exploitation minière, a fait savoir le directeur du secteur de la Formation à Illizi, Youcef Hamdani. Le programme de formation prévoit, entre volets théorique et pratique, la vulgarisation des modalités de montage et de gestion des entreprises, ainsi que sur les volets afférents à l’hygiène, la sécurité et la préservation de l’environnement, a ajouté M. Hamdani. Intervenant en application de la convention signée entre les secteurs des Mines et de la Formation professionnelle, cette formation spécialisée est sanctionnée d’un diplôme qualifiant au profit des stagiaires, 101 de Djanet et 31 d’Illizi. Elle vise à doter les futurs exploitants aurifères une formation qualifiante sur l’extraction du minerai d’or et d’accompagner les jeunes en vue d’améliorer leurs aptitudes professionnelles pour mieux gérer et rentabiliser cette activité. n

