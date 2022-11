PAR NAZIM B.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti, lundi soir, la tenue d’exercices militaires terrestres conjoints entre les armées algérienne et russe en Algérie.

Le démenti annoncé par la chaîne de télévision nationale intervient suite à la diffusion, en mi-novembre, par des médias dont l’agence russe Sputnik de l’information qui s’avère manifestement infondée. L’information avait été en effet rapportée par le site internet de l’agence russe Sputnik, selon laquelle des exercices de lutte antiterroriste conjoints entre les forces spéciales algériennes et russes, baptisés «Bouclier du désert», allaient avoir lieu entre le 16 et le 28 novembre, dans la région de Béchar.

L’exercice programmé dans le cadre des activités de coopération avec l’armée russe dans le cadre de la lutte antiterroriste n’ont pas eu lieu, a informé l’ENTV, citant le ministère de la Défense nationale. Ce dernier a précisé, dans le sillage, que les exercices conjoints avec l’armée russe ou tout autre partenaire sont annoncés via ses communiqués de presse officiels. Le 10 novembre en cours, le MDN a indiqué, dans un communiqué, que le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a reçu à Alger le directeur du Service fédéral de la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, Chougaev Dimitri Evguenievitch.

«Dans le cadre de l’exécution du programme de coopération militaire bilatérale algéro-russe, le général d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a reçu en audience, aujourd’hui jeudi 10 novembre 2022, au siège de l’état-major de l’Armée nationale populaire, Chougaev Dimitri Evguenievitch, directeur du Service fédéral de la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie», a souligné le communiqué. Selon la même source, l’audience s’est déroulée «en présence d’officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l’état-major de l’Armée nationale populaire, et Son Excellence l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie». «Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue l’état de la coopération militaire bilatérale et les voies de sa diversification aux domaines d’intérêt commun», a ajouté le communiqué.

Le 1er septembre dernier, le MDN a indiqué, via un communiqué, que l’Armée nationale populaire (ANP) participe à l’exercice stratégique de Commandement et d’état-major «Est-2022» en Russie.

«Dans le cadre de l’exercice stratégique de Commandement et d’état-major «Est-2022», qu’abrite la Fédération de Russie durant la période du 01 au 07 septembre 2022, et qui connaît la participation des armées de 13 pays dont l’Algérie, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le Général de Corps d’Armée Yunus-Bek Yevkurov, a supervisé hier, 31 août 2022, la cérémonie officielle d’ouverture de cet exercice», a précisé la même source.

«La participation de l’Armée nationale populaire, représentée par une unité de combat relevant des Forces Terrestres, est une occasion d’échange et de partage d’expériences avec les armées étrangères, ainsi que de perfectionnement de l’exécution des missions conjointes», a conclu le communiqué du MDN.

A souligner que la coopération algéro-russe s’est fortement renforcée ces derniers mois. Il y a eu dans ce sens la tenue, au mois de septembre dernier, de la réunion à Alger, de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Auparavant, précisément au mois de mai 2022, c’est le ministre russe des Affaires étrangères, qui a effectué une visite en Algérie.

Le président Tebboune devrait se rendre à Moscou avant la fin de l’année en cours. «Nous espérons que la visite aura lieu avant la fin de l’année», a déclaré Ramtane Lamamra qui a fait savoir que la visite de Tebboune à Moscou «est en cours de préparation». <

