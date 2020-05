Un projet de révision de la loi 90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d’exercice du droit syndical, est actuellement en voie de finalisation, a fait savoir jeudi le Directeur des relations du travail au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Rabah Mekhazni.

Le texte vise à «consolider les libertés syndicales et promouvoir le dialogue social», a souligné M. Mekhazni, à la veille de la célébration de la Journée internationale des travailleurs (1er Mai).

Pour élaborer le texte servant à la révision de cette loi, le ministère de la tutelle a recouru à la consultation d’organisations des travailleurs et de patronats ainsi que tous les départements ministériels concernés et la prise en considération des remarques des experts de l’Organisation internationale du travail (OIT) en termes d’exercice du droit syndical, a-t-il précisé.

Il a souligné, en outre, que les libertés syndicales en Algérie «sont consacrées dans la législation nationale et encadrées par la loi 90-14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical qui se base sur les conventions de l’OIT, ratifiées par l’Algérie, notamment la convention 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical».

Sauf que sur le terrain de la pratique syndicale, la situation est loin d’être en conformité avec la législation des textes, et les organisations représentant les droits des travailleurs ont souvent été soumises à des pressions et intimidations qui ont, dans certains cas, mené des syndicalistes devant des tribunaux, et même en prison pour certains d’entre eux. Parallèlement, nombreux sont les syndicalistes à avoir été licenciés pour avoir exercé leur droit et celui des travailleurs.

Ce qui a d’ailleurs poussé l’OIT à adresser des correspondances à l’Algérie, demandant des clarifications, suite à des plaintes déposées à son niveau pour entraves et non-respect des droits syndicaux. L’année dernière, l’organisation avait, par ailleurs, critiqué les autorités concernées quant au retard dans l’adoption du nouveau code du travail, en stade de projet depuis huit ans. D’où sans doute la réplique de l’actuel gouvernement et son engagement à réviser la loi 90-14 du 2 juin 1990 dans le respect des remarques émises par l’OIT.



Vers l’officialisation du télétravail

Conjoncture oblige, l’impact des mesures sanitaires anti-coronavirus a été également abordé par le même responsable au niveau du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. M. Mekhazni, a, à ce propos, fait état d’un «respect total» en matière d’application des mesures préventives prises face à la pandémie du Coronavirus dans le monde du travail, expliquant ce résultat par «la maturité de la conscience, le sens de responsabilité et le haut niveau du dialogue social» dans l’environnement professionnel. Il a cité, dans ce sens, le recours au congé exceptionnel, le congé annuel par anticipation, la consommation du reliquat des congés, le travail à mi-temps ou le télétravail.

Concernant le télétravail, l’intervenant a annoncé une révision de la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, en vue d’introduire cette méthode et lui donner «un fondement juridique». Affirmant que la loi actuelle n’interdit pas le recours au télétravail, notamment en ces circonstances exceptionnelles, a-t-il relevé ajoutant que la révision prévue vise à l’officialiser.

Toutes les mesures de prévention dans le domaine professionnel pour faire face au coronavirus, durant cette conjoncture exceptionnelle que traverse le pays, seront prises en considération dans la révision du code de travail, a ajouté M. Mekhazni, alors que sur le registre de la protection sociale, il a indiqué que plusieurs mesures seront prises pour la renforcer à travers son élargissement à l’ensemble des catégories sociales.



Licenciement : le droit du travailleur mis en avant

De son côté, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, est revenu sur la nécessité de respecter les procédures juridiques et les conventions collectives en cas de licenciement d’employés.

«Le licenciement d’un employé activant dans le secteur économique s’effectue dans le cadre de la législation du travail en vigueur qui lui assure ses droits, conformément aux articles relatifs aux relations du travail», a affirmé jeudi M. Acheuk Youcef, lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales.

«Les procédures de licenciement d’ordre disciplinaire accordent au travailleur le droit au recours en cas de licenciement, dans le respect des procédures juridiques et des conventions collectives conformément à la loi de règlement des conflits de travail de 1990», a-t-il expliqué, précisant qu’en cas d’échec de règlement à l’amiable, «le travailleur peut saisir la justice qui tranchera à ce sujet, particulièrement si le licenciement est abusif. Dans ce cas, le tribunal saisi se prononce pour la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis».

En cas de refus par l’une des parties de la décision du tribunal, «une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six mois de salaire de l’employé concerné, lui sera versée, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels, a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le ministre a rappelé que l'Inspection du travail «suit de près et constamment les préoccupations des travailleurs notamment ceux qui font parfois l'objet de licenciement».