Le bureau du Conseil de la nation a fixé le calendrier des plénières pour la période allant du 22 au 30 mars. Il reprendra les plénières avec la présentation et l’examen du texte de loi modifiant et complétant la loi 90-14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, a indiqué jeudi un communiqué du Conseil de la nation.

Au cours de cette plénière, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale répondra aux questions des membres du Conseil avant de le soumettre au vote.

Pour rappel, les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, le 8 mars dernier, à l’unanimité ledit projet de loi. Le ministre du Travail avait indiqué, à l’occasion, qu’il «prévoit notamment la liberté de créer, d’adhérer ou d’appartenir à des organisations syndicales, de respecter les principes et garanties visant à protéger et soutenir les libertés syndicales, toutes formes confondues, sur le plan professionnel, dans le cadre de la loi régissant le travail syndical». Néanmoins, il suscite l’inquiétude des organisations syndicales autonomes qui craignent des contraintes à leurs actions et au droit de grève en cas de rupture de négociations avec l’employeur ou les tutelles concernées.

Les syndicats autonomes ont ainsi exigé, depuis que le chef de l’Etat avait instruit de réviser la loi syndicale en octobre dernier, la protection du délégué syndical, le renforcement des droits et acquis des travailleurs. Ils demandent par ailleurs de permettre aux organisations syndicales de constituer des fédérations, unions et confédérations quels que soient la profession, la branche et le secteur d’activité auxquels elles appartiennent.

Articles similaires