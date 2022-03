Par Feriel Nourine

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine consomme son premier mois d’hostilités guerrières. Il risque d’en consommer bien d’autres, si les pourparlers entre les deux pays n’arrivent pas à pencher vers une voie diplomatique, réellement capable de réhabiliter la paix dans ses droits.

Or, face à un scénario de guerre qui ne cesse d’évoluer vers le pire, cette paix est en train de céder fatalement du terrain, laissant les armes s’exprimer dans un dialogue qui, en fin de compte, n’en est pas un. Guerre sur le champ de bataille qui génère d’autres guerres, économiques surtout, dont ces sanctions décidées par les pays coalisés contre la Russie dans l’objectif de pousser Moscou au repli et à l’abandon de son offensive armée en territoires ukrainiens.

Un mois à peine d’échanges de tirs entre la Russie et l’Ukraine et la riposte occidentale par l’arme des sanctions a déjà réussi à installer ce conflit dans, pratiquement, l’ensemble de la planète où les répercussions se font ressentir à différents niveaux dont la sphère des matières premières, celle des produits céréaliers et, bien évidemment, dans le marché des énergies.

Dans un rapport configuré par la situation en Ukraine, la demande mondiale se heurte à une offre qui risque de s’effondrer, poussant les prix à des envolées inédites pour une majorité de produits et matières. Les circuits du commerce international se trouvent aujourd’hui dans une phase de fortes perturbations. Et bien plus que le drame des prix, qui ne se retiennent plus et font jaser la place publique, c’est la rupture des approvisionnements qui menace désormais de nombreux pays du monde. Ces derniers ne s’appellent pas Etats-Unis, Royaume-Uni, France ou encore Belgique. Leurs noms évoquent misère et famine, déjà à leur comble, que vivent leurs populations depuis toujours.

De nouvelles sanctions contre la Russie engendreraient d’autres répercussions que ces populations seraient peut-être les premières à subir. Loin du regard, et des préoccupations, de ceux qui les actionnent.

