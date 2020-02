Un centimètre de plus dans le ciel. Armand Duplantis, 20 ans seulement, a confirmé sa forme resplendissante en améliorant son propre record du monde, ce samedi à Glasgow. Le Suédois a passé 6,18 m à son premier essai, une semaine après avoir effacé la marque du Français Renaud Lavillenie (6,16 m en 2014). Impérial lors du meeting en salle écossais, Duplantis a débuté son récital à 5,50 m. L’Américain Sam Kendricks (2e) et le Belge Ben Broeders (3e) ne lui ont opposé de la résistance que jusqu’à 5,75 m. «Mondo» a passé aisément

6 mètres, avant de s’attaquer à 6,18 m avec succès. «La foule m’a donné tellement d’énergie» a réagi Duplantis, dans la foulée de son record, qui lui a permis d’encaisser un chèque «bonus» de 30 000 dollars (soit près de 27 700 euros). Un record qu’il pourrait, de nouveau, améliorer dans les jours à venir, sa saison en salle n’étant pas terminée. Il doit encore sauter en France à Liévin le 19 février puis à Clermont le 23 février.

Champion d’Europe 2018, vice-champion du monde en 2019, Armand Duplantis s’affirme comme le nouveau patron de la discipline, à un peu plus de cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo, et ce dans des proportions historiques. La domination naissante du prodige suédois tend à rappeller celle de Sergueï Bubka, qui avait en son temps amélioré le record du monde de la perche à plusieurs reprises, centimètre par centimètre.

